Brusel - Migraci, digitální Evropu, obrannou spolupráci a některé aktuální mezinárodní otázky budou dnes mít na stole premiéři a prezidenti zemí Evropské unie. U večeře by se pak měli bavit o vzájemných vztazích mezi EU a Tureckem a vyslechnout si pohled britské premiérky Theresy Mayové na vyjednávání o odchodu její země z bloku.

Samotný summit EU se odehraje ve čtvrtek odpoledne a připravené závěry se týkají oblastí jako je migrace, digitální Evropa, posílená spolupráce v obraně a mezinárodní problematika, především dění okolo jaderné dohody s Íránem a vývoj související se Severní Koreou.

V souvislosti s migrací by se šéfové států a vlád měli soustředit na otázky spolupráce se zeměmi, odkud uprchlíci přicházejí. Součástí závěrů je například připomínka potřeby poskytnout dostatek peněz svěřeneckému fondu pro Afriku, především té jeho části umožňující podporu rozvoje severoafrických zemí. Česko nedávno právě do této části fondu přispělo skoro milionem eur, v té chvíli to bylo více než například německý příspěvek. Součástí závěrů týkajících se migrace bude ale také výzva, aby se státy konečně pokusily domluvit na reformě unijního azylového systému.

Tématem digitální Evropy naváže summit na nedávnou neformální schůzku unijních lídru v Tallinnu, bezpečnostní a obranná spolupráce bude postupným krokem na cestě k prosincovému spuštění unijní trvalé strukturované spolupráce v této oblasti.

Ohledně íránské nukleární dohody by měl summit - podobně jako v pondělí ministři zahraničí EU - zdůraznit význam tohoto dokumentu pro bezpečnost EU i regionu v souvislosti s posledním vývojem přístupu USA k dohodě. Premiéři a prezidenti nejspíš také upozorní, že unie by mohla v případě, že Severní Korea neukončí své balistické a nukleární programy, znovu přitvrdit své sankce vůči Pchjongjangu.

Po čtvrtečním odpoledním jednání summitu bude následovat diskuse u večeře. Zde diplomaté čekají delší rozmluvu o budoucnosti vztahů mezi EU a Tureckem. Ty jsou napjaté kvůli stále autoritativnějšímu režimu v Ankaře, ani jedna strana však zatím přes rostoucí vzájemnou kritiku oficiálně neukončila rozhovory o vstupu země do EU. Unie je na Turecku do jisté míry závislá kvůli migrační krizi - příslušná dohoda obou stran loni zablokovala takzvanou balkánskou migrační trasu.

Při večeři by také britská premiérka Theresa Mayová měla své kolegy z Evropské rady informovat o pohledu Londýna na vývoj jednání o odchodu země z bloku. Debatu o věci však v této chvíli diplomaté nečekají. O brexitu totiž mají prezidenti a premiéři 27 zemí mluvit až v pátek dopoledne, už bez své britské kolegyně.

Už od minulého týdne je přitom zřejmé, že nynější summit ve formátu 27 zemí nepotvrdí dostatečný pokrok v rozhovorech s Londýnem tak, aby unijní vyjednavač Michel Barnier mohl začít s britskou stranou mluvit o přechodných obdobích a o budoucí podobě vzájemných vztahů v nejrůznějších oblastech.

Unie však chce být připravena, až bude tento krok učiněn - nejspíš v prosinci. Proto dají premiéři a prezidenti zelenou tomu, aby Barnier začal s odpovědnými zástupci členských zemí vnitrounijní přípravnou diskusi o tom, jak bude jeho mandát v této věci vypadat.

Ještě před debatou o brexitu ale v pátek ráno předseda Evropské rady Donald Tusk seznámí premiéry a prezidenty EU se svou představou dalšího vývoje diskusí o budoucnosti unie.