Paříž - Pohádkový příběh hokejového obránce Libora Šuláka pokračuje i na mistrovství světa v Paříži. Třiadvacetiletý bek si v přípravě na turnaj připsal premiérový start v národním týmu, přečkal postupné zužování kádru a nakonec se udržel i v širší nominaci hráčů, kteří odjeli do Francie. Až do úterý s mužstvem pouze trénoval, ale nakonec se jako poslední hráč do pole dostal na soupisku a hned naskočil do závěrečného utkání základní skupiny proti Švýcarsku.

"Splnil jsem si sen. Vůbec mě nenapadlo, že bych tady mohl odehrát nějaký zápas. Překvapení bylo už jen to, že jsem se dostal do nominace na turnaj v Budějovicích. Je to velká čest, jen výsledek mě štve," řekl Šulák po utkání, které Češi prohráli 1:3 a v tabulce klesli na třetí místo. Ve čtvrtfinále se tak ve čtvrtek utkají s Ruskem. "Při prvním startu za národní tým na mistrovství jsem si přál, aby to dopadlo jinak," přiznal obránce, kterému dali trenéři nakonec přednost před mnohem zkušenějším Janem Kolářem.

"Do poslední chvíle jsme váhali. Věděli jsme, že jsou oba jiní. Honza Kolář je defenzivnější, Libor Šulák je schopný hrát dopředu i dozadu a má lepší mobilitu, což nakonec rozhodlo. I takový faktor X," řekl reprezentační kouč Josef Jandač. "Libor je schopný být první na puku v ofenzivní zóně díky své rychlosti a s tím máme trochu problém. Taky umí od modré nebo ze střední vzdálenosti trefit bránu," doplnil.

Šulák své ofenzivní schopnosti předvedl hned několikrát. Nebál se útočit a podílel se i na jediné české brance. "Otevřelo se to přede mnou a Červus (Roman Červenka) mě výborně našel. Měl jsem odkrytou branku, jen jsem to nezvedl," popisoval odchovanec Pelhřimova situaci z druhé třetiny. Brankář Schlegel jeho střelu vyrazil, ale David Pastrňák posunul puk na Červenku, který pohotově skóroval.

Na ledě však Šulák byl i při druhém švýcarském gólu. "Nějak jsme se nedomluvili, kdo má puk odpálit, a najednou od modrý přiletěl takovej motýl. A Petr Mrázek měl zakrytý výhled," uvedl Šulák k momentu, na kterém ale osobně nenesl vinu.

I díky této brance ale Švýcaři vyhráli a posunuli se na druhé místo ve skupině B. "Švýcaři předvádí celý turnaj výborné výkony, takže jsme nečekali lehký zápas. Byla škoda, že nám tam ve druhé třetině nepadl gól na 2:2 a mohl to být jiný zápas. Mohli jsme to třeba ve třetí třetině otočit," uvedl obránce, jenž doposud působil v mezinárodní lize EBEL v dresu Znojma. Od příští sezony se ale přesune do Finska a bude hrát za Lahti.

Nakonec se vyrovnal i s poměrně dlouhou zápasovou pauzou, celý květen totiž jen trénoval. A na ledě potvrdil, že se nebojí zapojit do útoku ani proti silnému soupeři. "Nesmíte se bát hrát. Kdybyste si tohle pustili do hlavy, chybu uděláte. Musíte se soustředit na svůj výkon, abyste do toho šli na sto procent při každém střídání. Chyba se stane každému. Ale když na ně myslíte, tím spíš přijde," pousmál se Šulák, jenž nakonec v utkání odehrál 12 minut a 45 sekund.