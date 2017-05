Paříž - Jméno obránce Libora Šuláka bylo největším překvapením v širší konečné nominaci české hokejové reprezentace na mistrovství světa v Paříži. Třiadvacetiletý bek debutoval v národním týmu až v přípravě na šampionát, přesto s mužstvem odjel do Francie a nyní čeká, zda se dostane i na soupisku. Trenér Josef Jandač zatím do zápasů nasadil sedm obránců, Šulák a Jan Kolář vyčkávají, jestli se dostane i na ně.

"Nečekal jsem, že se dostanu až sem, ale snažil jsem se udělat vše pro to, aby to vyšlo. Jsem hrozně rád, že se to povedlo. Zatím je to super zážitek," řekl Šulák, který už samotnou účast v trénincích na šampionátu považuje za velký úspěch a splněný sen. "Každý hráč se samozřejmě chce dostat i na soupisku. Ne každému se podaří dostat na mistrovství. Budu čekat na svoji šanci a snažit se ji využít, když přijde," uvedla opora Znojma v mezinárodní lize EBEL.

Šulák se snaží připravovat na sto procent a zároveň sleduje zkušenější kolegy. "Je to velká motivace do budoucna, když vidíte ty profíky, co sedí v kabině a všechny kluky, kteří hrají v NHL. Jsou to zkušenosti k nezaplacení," podotkl Šulák.

Rodák z Pelhřimova má za sebou jen jednu sezonu v extralize, v ročníku 2013/14 hrál jako devatenáctiletý za Chomutov. Piráti ale z nejvyšší soutěže sestoupili a Šulák o rok později odešel do Znojma. "V Chomutově o mě byl zájem, ale nedomluvil jsem se na podmínkách," řekl.

Odchod do Znojma se mu vyplatil. Byl vyhlášen nejlepším nováčkem soutěže a stal se oporou Orlů. "Chtěl jsem hrát. Můžete být v extralize nebo někde jinde, budete ve čtvrté pětce, bez vytížení a posun v kariéře bude nulový. Zvolil jsem cestu, abych hrál a hrál, abych trávil na ledě co nejvíce času a v tom mi Znojmo vyšlo vstříc. Vše vygradovalo až pozvánkou do reprezentace," uvedl Šulák.

Po dvou letech Znojmo opouští, v příští sezoně bude působit ve finském Lahti. "Věřím, že je to krok správným směrem. Nechci nic uspěchat. I nadále chci hlavně hrát a věřím, že ve Finsku dostanu prostor," řekl. Přestože o tom nechce veřejně moc mluvit, rád by si na severu Evropy vybojoval angažmá v NHL. A teď se i zabydlel v reprezentaci. "Vše další nechám až po sezoně. Uvidíme, jak se mi bude dařit. Hlavně nesmí přijít žádné zranění," řekl Šulák.