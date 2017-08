Třinec - V polovině dubna obránce Libor Šulák debutoval v české reprezentaci jako první hráč z EBEL a po čtyřech měsících se znovu objevuje v národním týmu ve zcela odlišné roli. Třiadvacetiletý odchovanec Pelhřimova, který se dostal do reprezentace ze Znojma, má na kontě účast na mistrovství světa v Paříži a podepsanou smlouvu s Detroitem v NHL.

Šulák bude v září bojovat v kempu o premiéru v nejlepší lize světa. V případě, že by se do kádru Red Wings nedostal, mohl by se vrátit do Evropy, kde se předtím dohodl na spolupráci s finským klubem Pelicans Lahti. To by mu otevíralo naději na účast na únorových olympijských hrách v Pchjongčchangu.

Svůj pohádkový příběh posledních měsíců si užívá. "Někdy to tak je. Je to pěkné. Před dvěma lety, když jsem odcházel z Chomutova, tak byste se smáli, že podepíšu nováčkovskou smlouvu s NHL. Ale je to o té píli, když nezanevřete, tak se to štěstí obrátí k vám," řekl Šulák novinářům.

V reprezentačním kádru v Třinci je mezi 22 hráči kádru na přípravné duely se Slovenskem jediným účastníkem velké mezinárodní akce. Po červencovém nováčkovském kempu v Detroitu se připravuje na další představení v týmu Red Wings individuálně a vítá, že bude mít možnost si zahrát dva ostré duely.

Zranění se nebojí. "To se může stát, i když trénujete v letní přípravě. Může k tomu dojít, když si to budete připouštět. Přijedu tam aspoň rozehraný," pochvaluje si Šulák, který chodil na led postupně ve Znojmě, v Pelhřimově i v Havlíčkově Brodu.

V Detroitu, který s ním v květnu jako s nedraftovaným volným hráčem podepsal dvouletý kontrakt, na nováčkovském kempu zanechal dobrý dojem. "Byla to moje první zkušenost s NHL týmem, protože jsem nikdy ani neviděl, co to obnáší a jak to tam vypadá. Byla to pro mě zkušenost a výzva do budoucna. Vidět, jak ta organizace pracuje, jak pracují s mladými hráči. Byl jsem spokojený," prohlásil Šulák.

Chválila jej i jedna z legend Chris Chelios, asistent trenéra Jeffa Blashilla. "Jenom ho tam vidět v kabině je dobré. Určitě to potěší. Na kempu byli všichni z organizace i trenér. Rozhodne se o všem až teď. Poletím na 8. září na Rookie Tournament a hlavní kemp, tam se rozhodne, kam dál povedou moje kroky. Jestli do Evropy, nebo tam zůstanu," podotkl Šulák.

Možnost odchodu do Finska místo případného pobytu v AHL má ve smlouvě, ale na definitivní rozhodnutí počká. "Jsou dvě možnosti. Buď neudělám první (mužstvo) a vrátím se do Lahti. Anebo tam zůstanu a budu se rvát o místo. Budu to řešit, až co mi řeknou tam. Prioritní je zabojovat o místo v prvním týmu," uvedl Šulák.

V případě, že by to v Red Wings nevyšlo, má také dobré vyhlídky. "Když bude šance, trenéři budou chtít, tak bych rád reprezentoval na olympijských hrách," připomněl další výzvu.

Čekání na šanci v NHL na farmě má podle něj také dvě strany. "Když odejdu do Evropy, tak tam můžu zpátky, až když skončí sezona ve Finsku. Z farmy by zase naopak by byla dál šance si zahrát nějaký zápas," doplnil Šulák, který se stihl seznámit i s případnými novými spoluhráči v Lahti. "Byl jsem tam poslední týden suché přípravy," podotkl.

V rozehrané sezoně finské ligy by tak případně nešel do neznáma. "Manažer tam tu situaci chápe. Poznali jsme se s klukama. Stačilo pár dní, oni se s vámi hodně baví. Neumím úplně plynně anglicky, protože jsem nikdy nebyl v cizině. I kvůli angličtině bych na jednu stranu raději zůstal na farmě. Ale uvidím, bude se to odvíjet až od toho 8. září," dodal Šulák.

Přes léto se moc nechtěl zabývat tím, jak to všechno dopadne. "Chtěl jsem být co nejvíc s rodinou, užít si malého, protože odjedu na déle. Je mu rok a tři měsíce. Je hodně aktivní, už je s ním legrace. Když tam zůstanu, tak ho uvidím za dlouho. Oni za mnou přijedu, až se to rozhodne," dodal Šulák, kterého před podpisem smlouvy s Detroitem zval na kemp nováček NHL z Las Vegas.