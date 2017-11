New York - Čárový sudí Libor Suchánek, který si ve čtvrtek jako první český hokejový rozhodčí odbyl premiéru v NHL, byl se svým vystoupením celkem spokojený. Spolu s hlavními Davem Jacksonem a Kendrickem Nicholsonem a čárovým Bradem Kovachikem rozhodoval duel New York Islanders s Carolinou (6:4).

"Nervózní jsem lehce byl, to jo. Ale kolena se netřepala. Před zápasem jsem v klidu spal celou noc, až jsem z toho byl sám překvapený," řekl Suchánek v rozhovoru pro českou verzi webu NHL.com/cs. Stal se třetím evropským rozhodčím, který dostal v nejlepší lize světa šanci.

Švéd Marcus Vinnerborg a Rus Jevgenij Romasko se v NHL představili jako hlavní, Suchánek je prvním čárovým. "Nemám z toho špatný pocit. Vcelku to dopadlo dobře, i když tam byly nějaké věci, které jsem mohl vyřešit jinak. Hodně jsem se snažil, abych byl všude včas a nic nepřehlédl. A samozřejmě taky neplést se hráčům do cesty, nebo aby se o mě nějak blbě neodrazil puk," uvedl Suchánek.

Osmadvacetiletý arbitr po zápase věděl, že některé okamžiky by řešil s odstupem jinak. "Jeden ofsajd jsem odpískal moc brzo. Měl jsem nechat ofsajdovou výhodu, ale píšťalka byla rychlejší," uvedl.

Přímo v hledišti sledovala Suchánkův debut jeho přítelkyně a na dálku příbuzní a přátelé. "Vím, že kamarádi si přivstali. Někdo sledoval třetinu, někdo celý zápas. Jsem za to moc rád," prohlásil Suchánek.

Supervizora NHL Ala Kimmela zaujal loni při srpnovém přípravném utkání českých hokejistů na Světový pohár s Ruskem v pražské O2 areně. V únoru letošního roku se pak objevil v AHL a v září podepsal smlouvu s vedením NHL. Představil se v přípravných zápasech a v AHL.

Byl jedním ze šesti nováčků na listině sudích pro nový ročník NHL. Je na ní 80 rozhodčích, z toho 42 hlavních a 38 čárových. Celkem 63 jich pochází z Kanady, 15 z USA a doplňují je Romasko a Suchánek.

Českého debutanta před časem ani nenapadlo, že by se do NHL mohl někdy dostat. "Rozhodčího sice dělám nějakých třináct let, ale v posledních dvou třech sezonách byl ten růst opravdu velký. Šampionát dvacítek, loni kemp rozhodčích NHL, příprava na Světový pohár, AHL a teď NHL. Určitě jsem moc rád, že jsem to dokázal," uvedl.

Netuší zatím, kolik šancí v NHL ještě dostane. "Spíš to beru, jak to přijde. Nezávisí to jen na mně. I když určitě záleží na mých výkonech, delegaci rozhodčích dělá vedení. Takže žádné velké cíle si nechci dávat a soustředím se na to, co bude v nejbližších dnech," doplnil Suchánek.

Jeho úspěch ocenil i prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král. "Věřím, že motivuje jeho kolegy i mladé hokejisty, kteří o kariéře s píšťalkou teprve uvažují," uvedl Král v tiskové zprávě ještě těsně před Suchánkovou premiérou. "Pracujeme na tom, abychom podobných talentů vychovali co nejvíc také pro domácí soutěže, v nichž si na rozhodčí občas stěžujeme a ne vždy jsme s jejich výkony spokojeni," dodal.

"Čeští rozhodčí mají v zahraničí velké renomé, což dokládají počty nominací na nejvýznamnějších soutěžích, stejně jako působení Antonína Jeřábka s Martinem Franěm v KHL," řekl prezident svazu.