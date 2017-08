Praha - Komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR je nespokojená s výkony sudích v nedělním utkání 3. kola první ligy mezi Libercem a Spartou, který skončil remízou 1:1. Spartě chybně signalizovali ofsajd v 74. minutě a neuznali tak gól Lukáše Štetiny. Letenští navíc měli v nastavení kopat pokutový kop za faul na Josefa Šurala. Dvě vyloučení Liberce naopak komise akceptuje.

"Nejsme spokojeni s výkonem rozhodčích v utkání Liberce se Spartou. Byly tam zásadní chyby," uvedl v prohlášení předseda komise Michal Listkiewicz. "Rozhodčí Miroslav Zelinka měl v nastaveném čase nařídit penaltu pro Spartu za faul Mikuly na Šurala. Chyboval také asistent Matěj Vlček, který ve 2. poločase nesprávně signalizoval ofsajd při brance Sparty. Přitom nešlo o těžkou situaci," uvedl.

Liberec si po utkání stěžoval na to, že Ondřej Kúdela dostal v 55. minutě druhou žlutou kartu za diskuzi s rozhodčím Zelinkou, aniž by ho urážel. Podle komise na to ale měl Zelinka právo. "Šlo o nesportovní chování a je v kompetenci rozhodčího, jak takovou věc posoudí. Umíme to akceptovat," řekl Listkiewicz.

Hrubé chyby se dopustil také Radek Příhoda, který měl v 21. minutě duelu Teplic s Jabloncem odpískat pokutový kop pro hosty za faul Jana Kroba na Lukáše Masopusta. Duel nakonec skončil remízou 1:1. Penaltu měl pískat také Vojtěch Severýn v duelu druhé ligy mezi Frýdkem-Místkem a Třincem pro hostující tým.

Chybující sudí tak zřejmě čeká pozastavení delegace. Na jak dlouho ale nově nesmí komise zveřejňovat. Listkiewicze však mrzí, že se v úvodních třech kolech objevují chyby sudích ovlivňující výsledek. Hned v prvním kole to byl například "neakceptovatelný" výkon sudího Pavla Orla v duelu Slavie s Teplicemi.

"V prvních kolech jsme viděli chyby rozhodčích, které ovlivnily výsledky. Netěší nás to, proto 29. srpna uspořádáme mimořádný seminář. Zveme na něj hlavní rozhodčí a vybrané asistenty. Apelujeme na lepší koncentraci a vzájemnou spolupráci. Tam jsou rezervy," dodal polský šéf komise.