Chartúm/Praha - Súdánský soud dnes poslal na 20 let do vězení českého občana Petra Jaška. Uznal ho vinným ve všech bodech obžaloby, včetně špionáže, sdělilo ČTK ministerstvo zahraničí ČR. Česká diplomacie je rozsudkem znepokojena a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek považuje za prioritu zajistit Jaškovo propuštění a jeho návrat do Česka.

Jašek byl v Súdánu zadržen v roce 2015, podle české diplomacie byl na misionářské výpravě a jeho cílem bylo pomáhat místním křesťanům. Súdánské úřady proti Jaškovi a třem Afričanům vznesly obvinění ze sedmi přečinů, mezi nimiž je také činnost proti státu.

Organizace Release International na svém webu napsala, že čtveřice je stíhána za financování protivládních hnutí v Dárfúru a v Jižním Kordofánu. Ve skutečnosti ale podle této organizace pouze chtěli pomoci studentovi z Dárfúru, který utrpěl popáleniny při demonstraci.

Podle české diplomacie je Jaškovo odsouzení neodůvodněné. Do Súdánu pojede v nejbližší době jednat náměstek ministra zahraničí. "Bude-li to potřeba, pojede do Súdánu jednat přímo sám ministr Lubomír Zaorálek, pro kterého je propuštění Petra Jaška ze súdánského vězení a jeho návrat do České republiky absolutní prioritou," uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová.

Česká diplomacie podle Lagronové začala ihned po vynesení rozsudku jednat se súdánskou stranou o tom, jak co nejrychleji docílit propuštění Jaška. Podrobnosti o cestě Zaorálka nebo jeho náměstka do Súdánu ministerstvo hodlá zveřejnit v příštích dnech, až bude mít o případu víc informací.

Jaška v Chartúmu navštívil zástupce ministerstva zahraničí, uvedla Lagronová. Odsouzený Čech je podle něj "v relativně dobré fyzické i psychické kondici" a věří, že se brzy vrátí ke své rodině.