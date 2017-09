Praha - O prohře českých fotbalistů v páteční kvalifikaci s Německem (1:2) rozhodl gól z 88. minuty, kterému předcházel sporný souboj mezi skórujícím Matsem Hummelsem a Jakubem Janktem. Podle reprezentačního kapitána Marka Suchého se hostujícímu obránci mohl pískat faul, ale od rozhodčího Sergeje Karaseva se dozvěděl, že všechno bylo v rámci pravidel.

"Škoda, že jsme si nechali dát gól ze standardky a dobře to nepokryli. Já to pořádně neviděl, ale myslím, že tam udělali dobrý blok a pak se dostal k hlavě," řekl novinářům Suchý. "Ptal jsem se rozhodčího a ten říkal, že to viděl a nebylo to tak hrozné. Asi tam něco bylo, ale je to na posouzení rozhodčího. Kdyby to posoudil jako faul, nic se nestane. Píská se to také," doplnil devětadvacetiletý stoper Basileje.

Hra českého týmu proti úřadujícím mistrům světa se mu zamlouvala. Domácí totiž po inkasované brance ze čtvrté minuty byli Němcům vyrovnaným soupeřem a v 78. minutě po krásné střele Vladimíra Daridy dokázali vyrovnat.

"Asi na domácí půdě to byl nejlepší výkon v kvalifikaci. Dalo se na to koukat a mám pocit, že nám ten zápas sedl. Němci jak dali gól, trošku polevili. My jsme dokázali využít prostoru. Je vidět, že máme dobré fotbalisty a také umíme hrát. Ale určitě nám vepředu chybělo zakončení, spoustu střel tam bylo zblokovaných," konstatoval Suchý.

"Když to Vláďa krásně trefil a byl z toho gól, tak jsem v tu chvíli věřil, že remízu uděláme. Aspoň bod jsme si zasloužili, ale už jsme jich poztráceli hodně, takže by to nic moc neřešilo a nám to moc nepomohlo. Ale za ten výkon bychom si bod zasloužili," dodal bývalý hráč Slavie nebo Spartaku Moskva.

Se spoluhráči k zachování šance na druhé místo ve skupině a případnou baráž o mistrovství světa musí v pondělí zvítězit v Severním Irsku. "Musíme se na to připravit, že jde o všechno a budeme tam chtít vyhrát. Dokud ta šance je, člověk o ní bojuje. Nemá smysl o tom moc přemýšlet," prohlásil Suchý.