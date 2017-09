Praha - V posledních zápasech nepatřil do základní sestavy české fotbalové reprezentace, před pátečním duelem kvalifikace mistrovství světa proti Německu se ale role stopera Marka Suchého změnila. Při absenci Tomáše Sivoka s Jakubem Brabcem je devětadvacetiletý kapitán Basileje podle počtu startů nejzkušenějším středním obráncem v národním celku a měl by proti mistrům světa řídit zadní řady.

"Beru to tak, že jsem tam nejzkušenější, mám nejvíce odehráno jak v reprezentaci, tak třeba v evropských pohárech. Určitě se toho nezříkám. Hlavně bych to rád potvrdil a ukázal na hřišti, aby nejen mně, ale i jako týmu nám ten zápas vyšel," řekl na tiskové konferenci Suchý.

V soutěžním zápase za národní tým naposledy nastoupil vloni v říjnu v Německu, kde reprezentace prohrála 0:3. "Je to určitě jiné než před tím prvním utkáním, kdy jsme přímou zkušenost na hřišti s Němci neměli. Teď už ji máme a víme, co nás čeká. Němci hrají furt stejně dobře. My jsme ale plni odhodlání nechat tam vše a pokusit se v utkání něco získat," uvedl Suchý.

Zápas s Německem je pro něj další šancí, jak si říci o pravidelnější start v základní sestavě. "Určitě jo, ale je to až na tom posledním místě. Na prvním místě je to, v jaké situaci teď jsme a abychom to zvládli," prohlásil Suchý.

"Cítím se jako součást týmu. Určitě tu pozici stabilní nemám. Ale teď když dostanu příležitost, budu se snažit být součástí obrany. Není to o tom, že by jeden nad všemi vyčníval, snažíme se to vést všichni," doplnil bývalý hráč pražské Slavie.

Vedle něj by v pátek měl nastoupit Tomáš Kalas se sedmi reprezentačními starty nebo jeden z úplných nováčků David Hovorka či Michael Lüftner. "S Kalim jsme už spolu něco odehráli, s Davidem nebo Michalem ještě ne. Ale někdy to tak na reprezentační úrovni je, že prostě sehraní nejste. Není to něco, co by mělo vadit," věřil Suchý.