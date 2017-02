Ottawa - Daviscupový zápas v Ottawě mezi Kanadou a Velkou Británií měl bizarní konec. Sedmnáctiletý domácí tenista Denis Shapovalov hrál za stavu 2:2 na zápasy s Kylem Edmundem o rozhodující bod a postup do čtvrtfinále, ale ve třetím setu vzteky po zkaženém úderu napálil ledabyle míček a zasáhl sudího na umpiru do tváře. Následovala diskvalifikace a vítězství britského týmu.

"Chci se omluvit hlavně rozhodčímu a taky všem ostatním, nesmírně se stydím. Cítím se trapně, že jsem takhle zradil svůj tým a svou zemi," soukal ze sebe na tiskové konferenci Shapovalov, talentovaný tenista a vítěz loňské juniorky ve Wimbledonu.

Protože Kanaďanům chyběla světová čtyřka Milos Raonic, dostal Shapovalov důvěru jako druhý singlista s Vaskem Pospisilem. V pátek nestačil na Daniela Evanse, v neděli v rozhodujícím zápase prohrával s Edmundem 3:6, 4:6 a 1:2. Když zakončil výměnu do autu, vytáhl z kapsy tenisák a chtěl si vylít vztek. Zasáhl ale francouzského rozhodčího Arnauda Gabase do oka. Ten s otokem a modřinou nakonec skončil v nemocnici na vyšetření.

"Byl to zvláštní konec, řekl bych komický. Něco takového jsem ještě nezažil," řekl Edmund. Britskému kapitánovi Leonu Smithovi bylo Shapovalova líto. "Je to velký talent, dostal dnes tvrdou lekci," konstatoval.

Pochopení měl pro otřeseného rodáka z Tel Avivu i jeho kolega Pospisil. "Byla to nehoda, každý to mohl vidět. Stát se to může komukoli," napsal kanadský tenista na twitteru. Shapovalov byl v šoku. "Slibuju, že už nikdy nic takového neudělám," dodal.

Daviscupoví šampioni z roku 2015 Britové odehrají čtvrtfinále ve Francii, Kanaďané budou hrát v září baráž stejně jako třeba čeští tenisté.