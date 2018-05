Iseo (Itálie) - Zdeněk Štybar pomohl italskému spurtérovi Eliovi Vivianimu vyhrát na letošním Giru d'Italia už čtvrtou etapu. Po úspěšné spolupráci se jezdci Quick-Stepu radovali z vavřínu v 17. etapě s cílem v Iseu, růžový trikot čtyři dny před koncem nadále drží Simon Yates.

Český šampion Štybar se sám pokusil o jeden z mnoha útoků dnešního dne, šest kilometrů před cílovou páskou vyrazil z pětičlenné skupinky, ale bez úspěchu. V závěru pak rozjel spurt pro Vivianiho a pomohl mu zvýšit vedení v bodovací soutěži.

"Celá etapa byla strašně rychlá a těžká. Pořád se nastupovalo do úniků, já byl taky v jednom, ale nikomu se nepodařilo odjet. V posledním kopci jsme si říkali, že budeme pracovat pro Vivianiho, a dokázali to dotáhnout do cíle, takže super," řekl Štybar v televizním rozhovoru.

Viviani po 155 kilometrech jízdy od jezera Garda porazil ve finiši Ira Sama Bennetta z Bory, třetí byl další Ital Niccolo Bonifazio. V hlavním balíku dojel i Jan Hirt, Roman Kreuziger ztratil minutu a čtvrt.

V průběžném pořadí se v elitní desítce nic nezměnilo. Kreuzigerův kolega Yates před třemi horskými etapami a nedělním dojezdem do Říma nadále vede o 56 sekund před obhájcem celkového prvenství Tomem Dumoulinem. Tomu se podařilo v pondělní časovce stáhnout jen zhruba minutu.

Giro d'Italia - 17. etapa (Riva del Garda - Iseo, 155 km):

1. Viviani (It./Quick-Step Floors) 3:19:57, 2. Bennett (Ir./Bora-Hansgrohe), 3. Bonifazio (It./Bahrajn Merida), 4. Van Poppel (Niz./LottoNL-Jumbo), 5. Debusschere (Belg./Lotto Soudal), 6. Sbaragli (It./Izrael Cycling Academy), 7. Drucker (Luc./BMC), 8. Modolo (It./EF Education First), 9. Vendrame (It./Androni), 10. Goncalves (Portug./Kaťuša), ...41. Štybar (ČR/Quick-Step Floors), 73. Hirt (ČR/Astana) všichni stejný čas, 90. Kreuziger (ČR/Mitchelton-Scott) -1:19.

Průběžné pořadí: 1. S. Yates (Brit./Mitchelton-Scott) 69:59:11, 2. Dumoulin (Niz./Sunweb) -56, 3. Pozzovivo (It./Bahrajn Merida) -3:11, 4. Froome (Brit./Sky) -3:50, 5. Pinot (Fr./FDJ) -4:19, 6. Dennis (Austr./BMC) -5:04, 7. López (Kol./Astana) -5:37, 8. Bilbao (Šp./Astana) -6:02, 9. Carapaz (Ekv./Movistar) -6:07, 10. Bennett (N. Zél./LottoNL-Jumbo) -7:01, ...41. Hirt -1:14:40, 51. Kreuziger -1:25:13, 84. Štybar -2:23:18.