Stuttgart - Skoro jako grandslam bude sledován tenisový turnaj žen ve Stuttgartu. Ve středu se na tamní antuce v hale totiž vrátí na kurty bývalá světová jednička Ruska Maria Šarapovová po dopingovém trestu.

Pětinásobné grandslamové vítězce v úterý vyprší patnáctiměsíční trest za užití meldonia. Brala ho dlouhodobě, ale údajně nevěděla o tom, že se od 1. ledna 2016 dostalo na listinu zakázaných látek. Pozitivní test měla loni na Australian Open.

"Poslední čtyři měsíce jsem tvrdě trénovala, ale trénink není zápas. Vím, že moje tělo i hlava mají pořád motivaci být co nejlepší hráčkou," řekla ruská tenistka proslulá také hlasitým hekáním při úderech. "Začínám ze dna, ale chci zase vítězit," vzkázala.

V žebříčku WTA Rusce vypadly všechny body, proto v něm nefiguruje. V hlavní soutěži ve Stuttgartu startuje jen díky volné kartě. To vzbudilo vlnu nelibosti mezi hráči. "To mě trápí nejméně. Jsem respektovaná a uvidíme, jak proti mě budou hrát," řekla Šarapovová. Její první soupeřkou bude Italka Roberta Vinciová.

První tenista světa Andy Murray listu The Times řekl, že dopingoví hříšníci by si měli cestu zpět do špičky odpracovat. "Ale když se turnaje domnívají, že jim velká jména zajistí lepší prodej lístků, tak to udělají," chápal Murray pořadatele ve Stuttgartu.

Polka Agnieszka Radwaňská i další hráčky kritizovaly, že by měl někdo po dopingovém trestu dostávat divoké karty. "Ty patří hráčkám po zranění, nemoci nebo jiným náhodným problémů, ale ne po dopingu," má jasno Radwaňská.

Stejně to cítila i Češka Barbora Strýcová. Před čtyřmi lety se sama vracela po dopingovém trestu a musela hrát kvalifikace a nižší turnaje ITF. "I mně by se tehdy divoké karty hodily, ale nejmenuju se Šarapovová. Pro ni se nic ani po trestu nezmění. Může hrát stejné turnaje jako já. Podle mě to není správné. Když něco takového uděláte, měli byste být potrestáni," konstatovala Strýcová pro Times.

Šarapovová argumentuje, že si trest odpykala. "Kdyby byl můj případ nejasný, každý by mě mohl soudit. Není korektní o mě mluvit špatně," oponovala.

Během nucené pauzy stihla chodit na harvardskou univerzitu a měla mnoho další netenisových aktivit, včetně propagovaní své značky sladkostí. "Hodně jsem zjistila o životě bez tenisu," vyznala se rodačka ze Soči. Navíc napsala autobiografii, která se k čtenářům dostane v září. "Hodně mě to posílilo," uvedla.

Nyní se vrací s raketou na kurt. Chce ještě napsat jednu kapitolu. "Jsem ve věku, v kterém bych mohla končit než začínat, ale člověk nechce končit tímto způsobem. Ráda dělám věci podle svého vnitřního hlasu," řekla třicetiletá hráčka.

Na turnaji ve Stuttgartu startují i Strýcová a v roli druhé nasazené Karolína Plíšková. Se Šarapovovou by si teoreticky zahrály jen ve finále.