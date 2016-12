Engelberg (Švýcarsko) - Český skokan na lyžích Vojtěch Štursa obsadil v Engelbergu osmé místo a připsal si tak nejlepší výsledek ve Světovém poháru. Čtvrté vítězství v sezoně i v kariéře vybojoval Slovinec Domen Prevc a pojistil si vedení v průběžném pořadí seriálu.

Jednadvacetiletý Štursa figuroval po prvním kole na šestém místě se skokem dlouhým 135 metrů, ve druhém dokázal svůj výkon zopakovat a udržel se v elitní desítce. Dosavadním maximem závodníka Dukly Liberec bylo desáté místo z Lillehammeru z minulého týdne. V průběžném pořadí se posunul na 20. místo.

"Všechno se povedlo tak, jak jsem chtěl. Skoky byly fajn, neudělal jsem žádné zbytečné chyby, takže jsem si to dneska užíval. Osmé místo je super. Dodá to sebevědomí. Člověk si uvědomí, že skáče s nejlepšími. Je to šíleně vyrovnané, stačí trošku přidat a je to na špičce," řekl Českému rozhlasu Štursa.

Z druhého skoku se radoval tak, až hodil lyží po kameře. "Chtěl jsem se zaradovat, ale špatně jsem si chytnul lyže a ty mi vyletěly z ruky. Naštěstí to kamera přežila," dodal s úsměvem.

Nejmladší z bratrského tria Prevců Domen vedl už po prvním kole, v němž předvedl nejdelší vydařený skok dne 144 metrů. Ve finále na něho sice zaútočil průběžně druhý Nor Daniel Andre Tande, který doletěl ještě o půl metru dál, pokus ale neustál a vypadl z nejlepší desítky.

Sedmnáctiletý Prevc si vítězství v posledním závodu SP před Turné čtyř můstků pohlídal pokusem 141,5 metru. Na druhé místo se posunul dvojnásobný olympijský vítěz Kamil Stoch z Polska, třetí skončil Rakušan Stefan Kraft.

Z kompletní české šestice, která se dnes do závodu kvalifikovala, kromě Štursy nikdo do druhého kola nepostoupil. Dvojici Jakub Janda, Jan Matura účast ve finálové třicítce unikla na děleném 31. místě o dvě desetiny bodu. Lukáš Hlava skončil na 34. místě, Roman Koudelka byl devětatřicátý a Tomáš Vančura osmačtyřicátý.

Závod SP ve skocích na lyžích v Engelbergu (Švýcarsko):

1. D. Prevc (Slovin.) 305,9 b. (144+141,5 m), 2. Stoch (Pol.) 293,8 (143,5+141,5), 3. Kraft 283,1 (138,5+138), 4. Fettner (oba Rak.) 278,4 (136+137,5), 5. Eisenbichler (Něm.) 277,6 (136+136,5), 6. Hayböck (Rak.) 276,7 (135+138), 7. Freitag (Něm.) 275,4 (136,5+135,5), 8. Štursa (ČR) 274,7 (135+135), 9. Freund (Něm.) 274,4 (138,5+138,5) a Žyla (Pol.) 274,4 (137,5+135,5), ...31. Janda 121,0 (125,5) a Matura 121,0 (127,5), 34. Hlava 119,1 (124), 39. Koudelka 117,5 (124), 48. Vančura (všichni ČR) 110,5 (122).

Průběžné pořadí SP (po 7 z 27 závodů): 1. D. Prevc 540, 2. Tande (Nor.) 382, 3. Kraft 331, 4. Stoch 323, 5. Freund 288, 6. Kot (Pol.) 285, ...20. Štursa 76, 31. Janda 21, 32. Koudelka 20, 36. Hlava 11, 46. Vančura 2.