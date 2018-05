Londýn - Skotská premiérka Nicola Sturgeonová znovu zváží otázku nezávislosti, jakmile britská vláda předloží jasnější plán odchodu Británie z Evropské unie. Skotská první ministryně to prohlásila v televizi ITV. Doufá, že stanovisko Londýna bude jasné letos na podzim. Podle listu The Sunday Times se někteří konzervativní poslanci britského parlamentu připravují na nové předčasné volby, dostane-li se jednání o brexitu do slepé uličky.

"Jakmile bude jasněji ohledně brexitu a budoucnosti vztahů mezi Spojeným královstvím a EU, znovu zvážím otázku načasování referenda o nezávislosti," řekla Sturgeonová. Dodala, že její Skotská národní strana nebude blokovat žádné případné příští hlasování o brexitu. Obává se ale, jaký by byl další vývoj, kdyby každá část Spojeného království hlasovala jinak, jak se to stalo v roce 2016.

List The Sunday Times dnes napsal, že konzervativní poslanci britského parlamentu se připravují na možnost podzimních předčasných voleb. Mohla by je podle nich vyvolat slepá ulička, do níž se brexit může dostat. Pokud zákon o odchodu z EU utrpí v parlamentu další porážky, bude jedinou možností vyvolat hlasování o nedůvěře vládě premiérce Therese Mayové, řekl listu nejmenovaný konzervativní poslanec. To by nejspíš vyvolalo nové předčasné volby.

Skotský parlament minulý týden zamítl klíčový zákon britské vlády o odchodu z Evropské unie. Výsledek hlasování sice není právně závazný, ale podle britského tisku by mohl vyvolat v zemi vážnou ústavní krizi. Pokud by premiérka Mayová své plány na odchod z EU prosadila Skotsku navzdory, patrně by to posílilo tamní separatisty, kteří usilují o nezávislost.

O možnosti dalšího referenda o skotské nezávislosti Sturgeonová hovořila už letos v lednu s tím, že bude schopná se vyjádřit do konce roku až podle toho, jak se budou vyvíjet jednání mezi Británií a EU. Skotové už hlasovali o své nezávislosti v referendu v roce 2014, a tehdy jich většina byla pro setrvání Skotska v Británii. V referendu o brexitu si před dvěma lety většina Skotů přála setrvání Británie v EU.