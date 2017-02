Crans Montana (Švýcarsko) - Vítězkou kombinace v sezoně Světového poháru lyžařek je Slovinka Ilka Štuhecová. Ve třetím a posledním závodu v Crans Montaně jí po triumfu a druhém místě stačil k celkovému prvenství bronzový stupeň. Závod vyhrála trojnásobná mistryně světa ve slalomu Mikaela Shiffrinová z USA, na svá maxima v seriálu dosáhly obě Češky Kateřina Pauláthová a Pavla Klicnarová. Pauláthová skončila dvacátá, Klicnarová poslední z klasifikovaných lyžařek, šestadvacátá.

Úřadující mistryně světa ve sjezdu Štuhecová získala premiérový malý křišťálový glóbus v kariéře. Po dopoledním super-G byla druhá a po solidním slalomu se mohla radovat. V konečném hodnocení kombinace porazila o 20 bodů dnes stříbrnou Italku Federicu Brignoneovou.

Navíc se Štuhecová dostala na druhou příčku celkově před zraněnou Laru Gutovou, jenže na Shiffrinovou ztrácí takřka 300 bodů. Závodů do konce sezony zbývá osm, po dvou v každé disciplíně.

Nicméně Štuhecová vede i pořadí sjezdu a v super-G má při současné životní formě rovněž velké šance. "Na další glóby teď nemá cenu myslet," odmítla spekulace. "Pro mě bylo hlavní zajet dnes dobře slalom a to se mi víceméně povedlo," radovala se.

Shiffrinová zase zvládla skvěle super-G, po němž ztrácela na první příčku pouze 1,3 vteřiny. A slalom pak suverénně vyhrála. "Potřebuju body, protože Ilka je teď hrozně silná," upozornila jednadvacetiletá slalomářka po svém 29. triumfu v SP a prvním kombinačním.

Na startu závodu bylo 47 lyžařek, superobří slalom dokončilo jen třicet, další čtyři pak nezvládly slalom.

SP ve sjezdovém lyžování v Crans Montaně:

Ženy - kombinace:

1. Shiffrinová (USA) 2:07,16 (1:21,99+45,17), 2. Brignoneová (It.) -0,70 (1:22,34+45,52), 3. Štuhecová (Slovin.) -0,85 (1:21,05+46,96), 4. Gagnonová (Kan.) -0,89 (1:21,27+46,78), 5. Haaserová (Rak.) -1,45 (1:21,63+46,98), 6. Holdenerová (Švýc.) -1,54 (1:22,72+45,98), 7. Mowinckelová (Nor.) -1,77 (1:21,46+47,47), 8. Goggiaová -1,89 (1:20,69+48,36), 9. Bassinová (obě It.) -2,00 (1:22,11+47,05), 10. Tvibergová (Nor.) -2,23 (1:22,65+46,74), ...20. Pauláthová -4,61 (1:24,34+47,43), 26. Klicnarová (obě ČR) -8,20 (1:24,70+50,66).

Konečné pořadí kombinace (po 3 závodech): 1. Štuhecová 240, 2. Brignoneová 220, 3. Holdenerová 140, 4. Kirchgasserová (Rak.) 105, 5. Gisinová (Švýc.) 104, 6. Shiffrinová 100, ...36. Pauláthová 14, 50. Klicnarová 5.

Průběžné pořadí SP (po 29 ze 37 závodů): 1. Shiffrinová 1323, 2. Štuhecová 1025, 3. Gutová (Švýc.) 1023, 4. Goggiaová 821, 5. Worleyová (Fr.) 736, 6. Weiratherová (Licht.) 640, ...22. Strachová 282, 72. Ledecká (obě ČR) 61, 104. Pauláthová 14, 106. Dubovská (ČR) 13, 119. Klicnarová 5.