Londýn - Důvěra lidí ve zpravodajství zůstává už několik let nízká, věří mu jen méně než polovina lidí, v České republice je to jen 31 procent obyvatel. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu institutu Oxfordské univerzity (RISJ) provedeném ve 37 zemích světa. Podle něj věří lidé nejvíce veřejnoprávním televizím a nejméně novým výhradně elektronickým médiím či bulvárním novinám.

Největší důvěru ve zprávy médií mají ve Finsku a v Portugalsku, kde jim věří 62 procent dotázaných. Nejméně věří médiím Korejci a Řekové (pouze čtvrtina obyvatel). Ze skupiny českých médií, které dotazovaní hodnotili, dostal nejlepší známku za důvěryhodnost zpravodajský kanál České televize ČT24. Jen s malými rozdíly za ním skončily Radiožurnál Českého rozhlasu a Hospodářské noviny.

Více než 50 procent lidí má v průzkumu ve sledovaných zemích obavy z takzvaných "fake news", tedy falešných zpráv. Podle studie k tomu přispívá i to, že někteří politici tento termín využívají při vytváření svého mediálního obrazu a z falešných zpráv viní média, která o nich neinformují příznivě. Největší obavy z "fake news" mají v Brazílii (85 procent lidí) a nejmenší naopak v Nizozemsku (30 procent). V České republice má takové obavy 43 procent lidí.

Studie zaznamenala ve většině sledovaných zemí pokles užívání sociální sítě Facebook pro hledání zpravodajství, což ale neplatí například pro Česko, kde užívání Facebooku pro tyto účely naopak vzrostlo. Ze sociálních sítí ale dál rostla obliba aplikací, jejichž prostřednictvím si lidé vyměňují zprávy ve větším soukromí, například mobilní aplikace WhatsApp. I tak ale Facebook zůstává nejpoužívanější sociální sítí.

Nejdůležitějším zdrojem zpravodajství jsou ve většině sledovaných zemí televize, i když roční počet diváků podle této studie klesá. Naopak nejrychleji roste počet příznivců zpráv zasílaných na mobilní telefony, které jsou oblíbené zejména u mladé generace.

Ochota platit za zpravodajství je největší v Norsku, kde loni za zprávy v internetových médiích platilo 30 procent lidí. Nejméně je takových předplatitelů podle studie v Řecku (jen šest procent), v ČR za zprávy na internetu platí osm procent lidí.