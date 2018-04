Londýn - Lidé by neměli za den vypít v průměru víc než jeden alkoholický nápoj, jinak si zkracují pravděpodobnou délku dožití. Uvádí to studie zveřejněná v lékařském časopise The Lancet. Podle jejích autorů má řada států doporučené limity pro alkohol příliš vysoké. Českem se studie nezabývá.

Mezinárodní skupina desítek výzkumníků zjistila, že relativně bezpečná konzumace nepřekračuje 100 gramů čistého alkoholu týdně. To odpovídá zhruba 2,5 litrům piva či pěti a půl sklenicím vína. Větší spotřeba prý zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Americká vláda v současnosti doporučuje ženám nanejvýš sedm alkoholických nápojů za týden, pro muže ale tuto hranici stanovuje na 14, respektive na 196 gramu alkoholu. Podle agentury AP tak činí na základě předchozích vědeckých prací, které zaznamenaly větší dopad alkoholu na ženy než na muže, mimo jiné kvůli rozdílné průměrné hmotnosti.

Podobné doporučené hodnoty jako USA mají i Kanada a Švédsko. Některé země určily limit pro muže ještě výš, například ve Španělsku a Rumunsku odpovídá množství 20 alkoholických nápojů týdně.

Výzkum z The Lancet zkombinoval výsledky 83 studií provedených v 19 bohatších zemích a sledoval přibližně 600.000 konzumentů alkoholu.