Bern - Kilogramy zlata a stříbra se podle výzkumného ústavu Eawag dostanou každý rok ve Švýcarsku do odpadních vod. V některých případech je koncentrace drahých kovů dokonce tak vysoká, že by se je vyplatilo ze splašků získávat, vyplývá ze studie. Švýcaři ovšem nesplachují do záchodů své prsteny a náhrdelníky, za obsah drahých kovů v odpadních vodách může hlavně průmysl.

Do švýcarských čističek odpadních vod podle ústavu Eawag ročně doputuje 3000 kilogramů stříbra a 43 kilogramů zlata. Hodnota těchto kovů se pohybuje kolem 1,5 milionu franků (33,7 milionu Kč). V některých čističkách v jihošvýcarském kantonu Ticino je dokonce koncentrace zlata tak vysoká, že by se ho podle vědců zřejmě vyplatilo ze splašků získávat.

V kantonu Ticino stojí několik podniků na zpracování zlata, stříbro do odpadních vod po celém Švýcarsku putuje především z chemických a farmaceutických firem, ale i z firem vyvíjejících hi-tech výrobky.

Podle hlavního autora studie Base Vriense jsou v odpadních vodách ve Švýcarsku výrazné koncentrace i jiných vzácných kovů a dalších prvků, například tantalu, germania, niobu, titanu a gadolinia. Pro lidské zdraví nejsou tyto koncentrace škodlivé, uvedl ústav Eawag. Ve studii nicméně připouští, že řadu nových prvků a jejich vliv na člověka vědci ještě dokonale neprozkoumali.