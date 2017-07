Praha - Lidé v Česku loni potřebovali na koupi nového bytu o velikosti 70 metrů čtverečních 10,9 průměrného ročního platu. Mezi 16 porovnávanými evropskými zeměmi to bylo nejvíce. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Deloitte, kterou má ČTK k dispozici. V pětileté historii indexu je to poprvé, co Češi na nové bydlení dosáhli nejobtížněji. Nejdostupnější bydlení bylo v Nizozemsku (4,4 platu) a Německu (4,7 platu).

"Ceny nových nemovitostí v České republice jsou nyní zejména kvůli klesající zásobě developerských projektů a volných bytů k prodeji výrazně vyšší než v sousedním Polsku nebo Maďarsku. Zároveň máme v evropském porovnání relativně nízké mzdy," uvedl manažer v oddělení nemovitostí v Deloitte Petr Hána.

Průměrná cena nových bytů byla v Praze podle studie 2368 eur (61.640 korun) za metr čtvereční, meziročně tak vzrostla o 10,5 procenta. V Brně vzrostla o 15,2 procenta na 50.470 korun, v Ostravě klesla o 3,2 procenta na 29.900 korun.

Z porovnávaných 53 evropských měst byl nejdražší vnitřní Londýn s průměrnou cenou 430.500 korun za metr čtvereční, ve vnitřní Paříži to bylo 322.100 korun. Naopak nejlevnější byl maďarský Debrecín, kde stál metr čtvereční v průměru 23.000 korun.

"Ceny nových bytů v některých evropských městech rostly až dvouciferným tempem. Ceny vnitřní Paříže vzrostly až o 16 procent a ceny v Budapešti nebo v Brně o 15 procent. Vůbec největší změnu ale zaznamenala izraelská města. V Tel-Avivu cena za rezidenční nemovitost vzrostla o 17 procent a v Haifě dokonce o 21 procent," dodal konzultant v oddělení nemovitostí Deloitte Vojtěch Petrík.

Výnosy z nájmů se podle studie ve třech porovnávaných městech Česka pohybují v pásmu od čtyř do šesti procent. Nejlépe je na tom Ostrava s ročním výnosem 6,1 procenta z investované částky při průměrné ceně nájmu 150 korun za metr čtvereční. Druhá je Praha s výnosem 5,5 procenta (nájem 285 korun za metr čtvereční) a třetí Brno s výnosem 4,7 procenta při průměrném nájemném zhruba 200 korun za metr čtvereční. Nejnižší výnos z nájmu ze všech porovnávaných měst byl v centru Londýna, dvě procenta. Naopak nejvyšší, 8,9 procenta, v dánském Odense.

"Tak jako v případě komerčních nemovitostí se výnosnost nájemného bydlení odvíjí od lokality. Obecně platí, že čím nižší výnos, tím atraktivnější místo pro bydlení," uvedl Hána.

V Česku podle Deloitte loni žilo v pronajatém bytě nebo domě 23,4 procenta domácností. Pronájmům nejvíce holdují Němci (54,3 procenta), naopak nejméně Slovinci (2,4 procenta).

Počet průměrných ročních platů na nový byt o velikosti 70 m2:

Země Počet platů Česko 10,9 Velká Británie 10,0 Izrael 9,6 Francie 8,0 Maďarsko 8,0 Slovinsko 7,9 Polsko 7,7 Irsko 6,5 Itálie 6,4 Rakousko 5,8 Portugalsko 5,5 Dánsko 5,4 Belgie 5,3 Španělsko 5,1 Německo 4,7 Nizozemsko 4,4

Zdroj: Deloitte