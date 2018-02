Cambridge - Mezinárodní experti bijí na poplach před možností zneužití umělé inteligence ze strany "kriminálníků, teroristů či zločineckých států". Stostránkovou zprávu, která byla zveřejněna ve středu, napsalo 26 odborníků na umělou inteligenci, kyberzločiny a robotiku včetně expertů z univerzit (Cambridge, Oxford, Yale, Stanford) a z neziskového sektoru (společnosti jako OpenAI, Středisko pro novou americkou bezpečnost či Electronic Frontier Foundation).

Ve zprávě píší, že v příštích deseti letech by mohla zvyšující se efektivnost umělé inteligence posílit počítačovou kriminalitu a teroristé by mohli více využívat drony či roboty. Odborníci také zmiňují možnost snadnější manipulace voleb na sociálních sítích prostřednictvím takzvaných internetových botů, což jsou počítačové programy, které pro svého majitele opakovaně vykonávají nějaké rutinní činnosti.

Tito odborníci vyzývají vlády a další vlivové skupiny k omezení těchto možných hrozeb. "Domníváme se, že útoky, které by snadnější přístup k umělé inteligenci mohl umožnit, budou obzvlášť účinné, přesně cílené a těžko odhalitelné," píše se ve zprávě.

Odborníci zmiňují i některé "hypotetické možnosti" zneužití umělé inteligence. Teroristé by například mohli uzpůsobit systémy umělé inteligence používané třeba v dronech či samořiditelných dopravních prostředcích pro vyprovokování srážek a výbuchů.

Odborníci připomínají i možnost zneužití například úklidového robota v nějakém úřadu, který by se mohl dostal mezi jiné roboty, kteří připravují třeba jídlo. Takovýto robotí vetřelec by pak mohl pomocí výbušniny zaútočit na nějakého úředníka poté, co by jej identifikoval.

Podle jednoho z autorů zprávy a ředitele střediska z Cambridgeské univerzity Seána Ó hÉigeartaigha by se mohla "s větším zneužitím umělé inteligence zvýšit zejména počítačová kriminalita".

Větší záběr by mohly představovat i útoky pomocí tzv. spear phishingu, což je podvodná technika používaná na internetu k získávání citlivých údajů (útočník zasílá e-mail konkrétní osobě; pro tradiční phishing je typické rozeslání obrovského množství mailů).

Velké nebezpečí vidí Seán Ó hÉigeartaigh "v možném zneužití umělé inteligence v politice". "Již jsme zažili, jak se jednotlivci či skupiny snažili zasahovat pomocí internetu do demokratických voleb," připomíná a dodává: "Jestliže umělá inteligence umožní, aby byly tyto útoky silné, jednoduché na zopakování a složité na odhalení, mohlo by to znamenat velký problém pro politickou stabilitu."

Umělá inteligence by mohla sloužit třeba i k výrobě falešných a velmi realistických videí, která by pak mohla být použita k diskreditaci politických činitelů. Do rozvoje umělé inteligence by se mohly zapojit i některé autoritářské státy, které by pak mohly s její pomocí snadněji sledovat své občany.

Není to poprvé, co se upozorňuje na možné zneužití umělé inteligence. V roce 2014 před tím varoval známý astrofyzik Stephen Hawking, k němuž se v poslední době přidal třeba podnikatel Elon Musk a další. Zveřejněny byly také zprávy například o možném užívání zabijáckých dronů.

Tato nová zpráva přináší "nový pohled na část umělé inteligence, která by mohla přinést nové hrozby nebo změnit existující hrozby v oblastech počítačové, politické i lidské bezpečnosti".

Umělá inteligence, která se objevila v 50. letech 20. století, je obor informatiky zabývající se tvorbou strojů vykazujících známky inteligentního chování. V posledních letech bylo dosaženo pokroku v oblastech kupříkladu vnímání, hlasového rozeznávání či obrazové analýzy.

"V současnosti ještě existuje rozdíl mezi rychlostí výzkumu a možnými aplikacemi novinek. Ještě je čas jednat," říká vědec z Oxfordské univerzity Miles Brundage. Právě na jeho pracovišti začala tato zpráva vznikat.

"Na zmírnění těchto hrozeb by měli spolupracovat vědci na umělou inteligenci, vývojáři robotů a dronů i regulační orgány a politici," říká Seán Ó hÉigeartaigh,