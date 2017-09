Londýn - Zavedení pobrexitových celních kontrol by britské firmy mohlo přijít na více než čtyři miliardy liber (115 miliard Kč) ročně. Ve své dnes zveřejněné zprávě to vypočítala nezávislá organizace Institute for Government. Britskou vládu vyzvala, aby podnikům pomohla celní změny plánovat a dala jim co nejvíce času, aby se mohly přizpůsobit.

Zhruba 180.000 britských firem nyní obchoduje pouze s Evropskou unií (EU), a bude tak po vystoupení země z EU muset celní deklarace podávat poprvé. Vláda odhaduje, že ročně přibude 200 milionů celních deklarací. Za jednu se platí 20 až 45 pencí (6 až 13 Kč), což po vynásobení činí čtyři až devět milionů liber na dodatečných nákladech.

Britská vláda se bude snažit dojednat přechodné období po vystoupení země z EU v březnu 2019. EU o něm ale nechce vést rozhovory dříve, než se dosáhne pokroku v oblasti garantování práv občanů EU v Británii, režimu britské hranice s Irskem a ve finančním vyrovnání.

"V minulosti měly (podniky, přístavy, přepravní společnosti a místní samosprávy) roky na to, aby se změnám, se kterými přicházela vláda, přizpůsobily. Nyní mají na přípravu 20 měsíců, aniž by věděly, na co se připravují," píše se ve zprávě. "Úspěch změny závisí na připravenosti všech těchto organizací," dodává Institute for Government.