Berlín - Kdyby Česká republika přišla o Prahu, klesl by v zemi hrubý domácí produkt na obyvatele o 14,2 procenta. Vyplývá to alespoň ze studie Institutu německého hospodářství (IW). Ještě výrazněji by se ztráta hlavního města podepsala na HDP na obyvatele v Řecku, na Slovensku nebo ve Francii.

V Řecku by HDP na obyvatele bez Atén klesl o 19,8 procenta, na Slovensku bez Bratislavy o 18,9 procenta a ve Francii bez Paříže o 14,8 procenta. Česko je v tomto ohledu na čtvrtém místě.

Výrazná je ekonomická role metropolí také v Dánsku (případný pokles o 14,1 procenta), Finsku (13,2 procenta), Portugalsku (12,8 procenta) nebo Švédsku (12 procent).

Zcela výjimečná je situace v Německu, kde by se bez Berlína HDP na obyvatele dokonce zvýšil, a to o 0,2 procenta. Ekonomové IW, kteří vycházeli z dat za rok 2015, to vysvětlují federální strukturou spolkové republiky a tím, že Německo má řadu ekonomicky silných center. Ty jsou mimo jiné v severoněmeckém Hamburku nebo jižních státech Bavorsku a Bádensku-Württembersku.

Poměrně slabé postavení má mezi hlavními městy i Řím, bez něhož by Itálii pokleslo HDP na obyvatele jen o 1,6 procenta.