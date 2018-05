Praha - Centrem Prahy dnes prošel průvod několika desítek studentů v maskách, který předcházel zahájení šestého ročníku Studentského majálesu. Při cestě z Kampy ke Karolinu si studenti připomněli významné historické okamžiky, které se staly v letech zakončených osmičkou. Akce se navrací k původní tradici studentských prvomájových oslav.

V průvodu šli studenti v předlistopadových uniformách s rudým praporem s nápisem ÚV KSFF UK. Dominance komunistických symbolů v kolemjdoucích mnohdy vzbuzovala rozpaky, zda průvod skutečně nevyjadřuje sympatie k minulému režimu. Parodovaná předlistopadová hesla však dala jasně najevo, že jde jen o studentské veselí.

Výraznou složkou průvodu byla folklorní muzika složená z kontrabasu, houslí a flétny, která téměř celou cestu vyhrávala lidové písně. Kolem muziky se točila děvčata v krojích a zvesela výskala. Za nimi šli také studenti se žlutou ponorkou z kartonu a řada mladých lidí vyzdobených zejména různými pokrývkami hlavy, věnečky či dopravním kuželem. Po cestě vyzývali ostatní, aby se připojili k jejich studentskému průvodu.

Alegorický průvod vyšel z Kampy přes piazzetu Národního divadla, Karlovo a Staroměstské náměstí na Ovocný trh do areálu Karolina. "Výstřelem z Aurory zahájíme útok na Zimův palác," řekl zde při projevu jeden z mluvčích, slovní hříčkou tak odkázal na začátek bolševické revoluce v Rusku a cíl průvodu, Karolinum na Ovocném trhu, kde sídlí centrální instituce Univerzity Karlovy, tedy i rektor Tomáš Zima.

Při průchodu městem studenti vykřikovali hesla, která odkazovala na aktuální problémy v hlavním městě, například "Zprovozněte Žižkov", "Nechte mosty stát" nebo "Ať žije Demolínek", jak je v posledních dnech nazýván náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD), který navrhuje zbourání Libeňského mostu.

Program šestého ročníku Studentského majálesu byl v Karolinu slavnostně zahájen po 13:00 představiteli Univerzity Karlovy, Českého vysokého učení technického a Vysoké školy chemicko-technologické. Program potrvá dlouho do noci a nabídne divadelní představení, koncerty nebo volbu krále či královny majálesu.

Republika si letos připomíná 100 let od vzniku, 70 let od komunistického převratu, 50 let od pražského jara a další významné milníky. "Tak jako jsme loni slavili Karla IV., tak letos slavíme 100 let republiky a já myslím, že i ty kroje děvčat a té krojované družiny a na druhé straně připomínka roku 1989 a totality, že to je přesně všechno to, co vlastně tu republiku charakterizovalo," řekla ČTK prorektorka Univerzity Karlovy Radka Wildová.

Dnešní majáles není jedinou studentskou oslavou příchodu jara v hlavním městě. V sobotu se uskutečnil 14. ročník hudebního festivalu Pražský Majáles v areálu letiště a výstaviště v Letňanech, kteří někteří označují za příliš komerční, protože se na něj platí vstupné. Na dnešní majáles a středeční akci Lesomáj aneb technický dejvický Majáles je pro všechny vstup zdarma.