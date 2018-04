Praha - Studenti tří pražských středních škol vytvoří svůj vlastní mediální dům. Chystají vydávat měsíčník, dělat webové zpravodajství a internetovou televizi. Projekt Presloviny.cz dnes na tiskové konferenci představil jeho šéfredaktor a vedoucí PR oddělení Smíchovské střední průmyslové školy Michael Kalista. Zapojí se do něj také Gymnázium Na Zatlance a Gymnázium Jana Keplera.

Podle Kalisty tak studenti chtějí prezentovat své školy, jejich spolupráci s různými institucemi a seznámit lidi se svými názory. Aktivita by měla být také součástí mediální výchovy, které se školy často moc nevěnují.

Studenti zatím připravili čtyři testovací vydání měsíčníku. Časopis měl dosud asi 300 výtisků. Od května by ho středoškoláci chtěli vydávat v nákladu kolem tisíce kusů. Financovat ho zřejmě budou hlavně samotné školy. Autoři projektu doufají, že jim pražský magistrát pomůže ve smíchovské škole vybudovat mediální studio v hodnotě 2,5 milionů korun.

"Naši studenti budou předávat své čerstvě nabyté informace, které získají při tvoření obsahu o akcích, které my natočíme a prezentujeme sami. Budou předávat své zkušenosti spolužákům, a to nejen na platformě naší školy," řekl Kalista.

Časopis by studenti chtěli distribuovat po celé Praze 5. Vzhledem k technickému zaměření průmyslové školy ale budou zřejmě ještě větší důraz klást na audiovizuální obsah a na šíření informací po internetu. Obsah informací v tištěném měsíčníku a na webu se bude tematicky překrývat, řekl Kalista.

Webové stránky Presloviny.cz by se měly pro veřejnost spustit od prvního květnového týdne. Potom se studentští novináři chtějí zúčastnit tří konferencí ke konceptu Smart Cities, který připravuje možnosti zapojení moderních komunikačních a digitálních technologií do života Pražanů. Na projektu se podílí mimo jiné Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze, se kterým průmyslová škola na Smíchově spolupracuje.

V redakční radě projektu Presloviny.cz budou zastoupeni kromě šéfredaktora také editor, šéfeditor, ředitel multimédií a delegáti každé ze zapojených škol, kteří budou zodpovídat za práci svých kolegů ze stejné školy.

Podle delegáta z gymnázia Na Zatlance Remiho Davida Dziana jsou Presloviny.cz příležitostí k propojení studia technických a humanitních věd. Studenta prvního ročníku alternativní třídy gymnázia k projektu přilákal jeho zájem o média a svět. V týmu z tohoto gymnázia jsou nyní tři. "Všichni jsme ze vzdělávacího programu ALT, ale jsou i zájemci z normálního vzdělávacího programu," řekl. Inovativní program ALT otevřelo gymnázium loni v září. Vyučuje se v něm v tematických blocích, součástí studia jsou i dobrovolnické aktivity a expedice.

Ředitel smíchovské průmyslové školy Radko Sáblíka by si přál, aby díky projektu vznikla komunita studentů a absolventů, kteří se budou zajímat o techniku, komentovat jí a šířit o ní informace. Později by se podle něj do projektu mohli zapojit zároveň i senioři.