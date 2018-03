Praha - Studenti a senioři ušetří za vlaky a autobusy, rozhodla dnes vláda. Na twitteru to uvedl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Zlevněné jízdné vyjde stát od příštího roku na 5,83 miliardy korun ročně. Letos kvůli tomu dostane ministerstvo dopravy 3,26 miliardy z vládní rozpočtové rezervy. Dopravci se ale budou moci rozhodnout, na kterých spojích slevy umožní, což souvisí s omezenými možnostmi zvyšování kapacity u vytížených linek.

Sleva 75 procent z jízdného v železniční i autobusové dopravě pro studenty do 26 let a seniory od 65 let bude platit od chystané změny jízdního řádu 10. června. "Děti do šesti let budou dál jezdit zdarma, zdravotně postiženým zůstává stávající sleva," dodal Babiš.

"Podporu zejména seniorům si stát ne že dovolit může, ale musí," uvedl před dnešním jednáním kabinetu ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). "Druhá věc je podpora studentů, tam to je nová generace. Evropa přistupuje k tomu, že pro mládež a studenty dělá zajímavé zlevněné jízdné, je na místě, aby ČR se přidala," dodal.

Dopravci budou moci určit spoje, kde slevy uznávat nebudou. Ministerstvo předpokládá, že tato rozhodnutí budou dopravci přijímat po dohodě s objednateli. "Možnost omezení poskytnutí slevy by byla limitována určitým procentem ze všech spojů dopravce," napsalo ministerstvo. Konkrétní procento ještě není dané.

Podle předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury je návrh nekoncepční a premiér v demisi si jím pouze kupuje voliče. "Vláda bez důvěry se evidentně inspirovala na Slovensku, kde ale toto opatření nepřineslo avizované pozitivní dopady, protože lidé nechtějí jezdit přeplněnými vlaky, a tak se vrací k dopravě vlastním autem," uvedl.

Babiš minulý týden po jednání kabinetu řekl, že vláda v letošním státním rozpočtu našla úspory 8,4 miliardy korun. Z těchto peněz chce kabinet dát čtyři miliardy krajům na opravy silnic 2. a 3. třídy, uvedl. Zbytek peněz využije podle něj například právě na slevy jízdného.

Dnes schválené opatření má zlepšit dostupnost veřejné dopravy pro vymezené skupiny cestujících, ve kterých se obecně vyskytuje větší podíl lidí s nízkými příjmy. Současně chce ministerstvo dopravy stimulovat využívání veřejné hromadné dopravy mladými lidmi.

Kompenzace slev dopravcům bude provádět ministerstvo dopravy obdobným způsobem, kterým nyní zajišťuje úhradu současných slev na komerčních spojích v železniční a autobusové dopravě. Zatímco nyní hradí kompenzace asi 240 milionů korun, nově to bude 3,02 miliardy Kč pro železniční osobní dopravu a 2,81 miliardy pro autobusovou dopravu. V souvislosti se slevou bude muset ministerstvo financí upravit svůj výměr pro seznam zboží s regulovanými cenami.