Londýn - Tenistka Barbora Strýcová řešila ve Wimbledonu nepříjemnost. Když se po dešťové pauze vracela v All England Clubu na kurt k pokračování utkání prvního kola, tak české hráčce anglicky vyhrožoval fanoušek.

"Mám na tebe vsazený velký prachy. Jestli to nedáš, tak si tě najdu," prozradila Strýcová na tiskové konferenci, co si vyslechla. "Přišla jsem na kurt vystresovaná," dodala.

Hned incident oznámila hlavní rozhodčí. "Támhle ten pán má asi vsazeno," ukazovala. "Jak to viděl, tak rychle utekl. Je to ubohý člověk, který tam držel pivo a ještě měl asi něco upito. To jsou věci, co lidi nevidí. Je to nechutný."

Jednatřicetiletá Strýcová by muže podle svých slov ihned poznala. "Byl mladej. Měl krátký vlasy, zelený triko, černý brejle a držel pivo," popsala ho.

S nástupem sociálních sítí čelí tenistky často osočování. Strýcová mnohdy velmi ošklivé zprávy, které dostává, zveřejňuje. "A budu na to upozorňovat pořád. Já takový vzkazy dostávám, i když vyhraju a i když prohraju," řekla tenistka, která vstup do Wimbledonu zvládla porazila Veronicu Cepedeovou z Paraguaye.

"Tohle se stává všem holkám. Já, Dominika Cibulková, každému to chodí. To nejde prostě vyřešit. Nechci si stěžovat, ale je to hrozně nepříjemná věc. Když vám řeknou, že vám zabijí rodinu a nedožijete se Vánoc, to je nechutný," řekla Strýcová.

Například Karolína Plíšková se rozhodla, že už si sociální sítě spravovat nebude a všechno za hráčku řeší její přítel a manažer Michal Hrdlička. Strýcová se takto "odstřihnout" nechce. "Mám spoustu fajn lidí, kteří mi fandí a stojí za mnou, ať se děje cokoliv. Kdybych sociální sítě zrušila, tak by mě to kvůli nim mrzelo," řekla.