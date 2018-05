Řím - Tenistka Barbora Strýcová nezastavila sérii porážek ani na turnaji v Římě. Prohra 7:6, 3:6, 1:6 s loňskou vítězkou US Open Sloane Stephensovou byla pro dvaatřicetiletou českou hráčku už osmým nezdarem za sebou na okruhu WTA.

Strýcová, která naposledy vyhrála zápas v únoru v Dauhá, přitom vstoupila do utkání s tenistkou z elitní světové desítky slibně. Dohnala ztrátu 0:2 a úvodní set získala v tie-breaku, pak ale třikrát přišla o podání a pětadvacetiletá americká grandslamová šampionka vyrovnala.

Na úvod rozhodující sady nevyužila Strýcová pět brejkbolů a letošní vítězka turnaje v Miami pak už zápas ovládla. V pátém vzájemném duelu Stephensová potřetí zvítězila, o postup do druhého kola však musela turnajová devítka bojovat téměř dvě a půl hodiny.

Stephensová hrála s českou soupeřkou podruhé za sebou. V minulém týdnu ji v osmifinále v Madridu vyřadila Karolína Plíšková.

Tenisový turnaj mužů a žen v Římě (antuka):

Muži (dotace 5,444.985 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Goffin (9-Belg.) - Mayer (Arg.) 6:1, 6:2, Carreňo (10-Šp.) - Donaldson (USA) 6:4, 3:6, 6:0, Djokovič (11-Srb.) - Dolgopolov (Ukr.) 6:1, 6:3, Haase (Niz.) - Medveděv (Rus.) 3:6, 6:4, 6:1, Bedene (Slovin.) - Müller (Luc.) 6:4, 6:4, Nišikori (Jap.) - F. López (Šp.) 7:6 (7:5), 6:4, Cecchinato (It.) - Cuevas (Urug.) 2:6, 7:5, 6:4, Ramos (Šp.) - Delbonis (Arg.) 2:6, 7:5, 6:1, Paire - Gasquet (oba Fr.) 6:4, 6:4, Berrettini (It.) - Tiafoe (USA) 6:3, 7:6 (7:1), Kohlschreiber (Něm.) - Chačanov (Rus.) 7:5, 6:7 (7:9), 7:6 (8:6), Edmund (Brit.) - Džazírí (Tun.) 6:3, 3:6, 6:3, Fognini (It.) - Monfils (Fr.) 6:3, 6:1.

Ženy (dotace 2,703.000 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Stephensová (9-USA) - Strýcová (ČR) 6:7 (4:7), 6:3, 6:1, Kontaveitová (Est.) - Vandewegheová (12-USA) 6:1, 6:1, Keysová (13-USA) - Pavljučenkovová (Rus.) 6:4, 6:1, Kontaová (Brit.) - Rybáriková (17-SR) 6:4, 6:3, Martičová (Chorv.) - Curenková (Ukr.) 6:1, 6:2, Kanepiová (Est.) - Rosatellová (It.) 6:1, 6:2, Kruničová (Srb.) - Vinciová (It.) 2:6, 6:0, 6:3, Ósakaová (Jap.) - Azarenková (Běl.) 6:0, 6:3, Vekičová (Chorv.) - Suárezová (Šp.) 6:1, 6:2, Gavrilovová (Austr.) - Vichljancevová (Rus.) 5:7, 6:4, 6:3, Cibulková (SR) - Schiavoneová (It.) 6:1, 6:7 (5:7), 6:2, Čang Šuaj (Čína) - Buzarnescuová (Rum.) 6:3, 7:6 (7:2), Van Uytvancková (Belg.) - Stosurová (Austr.) 6:7 (6:8), 6:3, 6:2.

Čtyřhra - 1. kolo:

Kuzněcovová, Karolína Plíšková (Rus./ČR) - Čchan Jüng-žan, Matteková-Sandsová (6-Tchaj-wan/USA) 7:5, 7:6 (7:3), Kudrjavcevová, Voráčová (Rus./ČR) - Arruabarrenaová, Beguová (Šp./Rum.) 3:6, 6:3, 10:5, Bartyová, Schuursová (8-Austr./Niz.) - Melicharová, Peschkeová (USA/ČR) 6:3, 6:2.