Sydney - Barbora Strýcová vybojovala na turnaji v Sydney postup do druhého kola. Darju Kasatkinovou porazila po dvou a půl hodinách 7:5, 1:6 a 6:4. O postup do čtvrtfinále v generálce na Australian Open si česká tenistka zahraje proti jiné Rusce Jekatěrině Makarovové. Osmnáctiletá tenistka Markéta Vondroušová postoupila na tenisovém turnaji v Hobartu do druhého kola, naopak Kristýna Plíšková dohrála.

Strýcová otočila po ztrátě podání koncovku prvního setu ze stavu 4:5, ale ve druhém sadě si ani jednou neudržela servis. V rozhodujícím setu prohrávala ještě 0:3. Po obratu porážku odvrátila a udržela si šanci obhájit v Sydney loňské semifinále.

Zápas Lucie Šafářové proti bývalé světové jedničce Angelique Kerberové přerušil déšť, poté by měla na kurtu nastoupit ještě Petra Kvitová. Její první soupeřkou je Mirjana Lučičová-Baroniová z Chorvatska.

Vondroušová začala v Hobartu vítězně

Vondroušová zdolala Rusku Natalji Vichljancevovou bez ztráty podání 6:4, 6:3 a o druhé čtvrtfinále na okruhu WTA v kariéře si zahraje s Chorvatkou Donnou Vekičovou.

Kristýna Plíšková po bitvě podlehla Kirsten Flipkensové a stejně jako loni v Hobartu skončila už v prvním kole. Proti Belgičance neudržela vedení 1:0 na sety, za stavu 3:3 ve třetí sadě už nezískala ani game a prohrála 7:5, 5:7 a 3:6. Flipkensová ji zdolala i potřetí v kariéře.

Výsledky tenisového turnaje mužů a žen v Sydney (tvrdý povrch):

Muži (dotace 528.910 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Medveděv (Rus.) - Kohlschreiber (6-Něm.) 6:2, 6:3, Millman - Popyrin (oba Austr.) 7:6 (7:4), 6:0, Berankis (Lit.) - Bolt (Austr.) 5:7, 7:5, 6:4.

Ženy (dotace 799.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Strýcová (ČR) - Kasatkinová (Rus.) 7:5, 1:6, 6:4, Giorgiová (It.) - Stephensová (6-USA) 6:3, 6:0, Cibulková (SR) - Sevastovová (8-Lot.) 6:3, 6:1, Bartyová (Austr.) - Cepedeová (Par.) 6:3, 6:4.

Výsledky tenisového turnaje žen v Hobartu

(tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Vondroušová (ČR) - Vichljancevová (Rus.) 6:4, 6:3, Flipkensová (Belg.) - Kristýna Plíšková (ČR) 5:7, 7:5, 6:3, Mertensová (2-Belg.) - Naraová (Jap.) 6:0, 6:4, Watsonová (Brit.) - Cirsteaová (3-Rum.) 7:5, 6:3, Curenková (5-Ukr.) - Babosová (Maď.) 7:6 (7:2), 6:2, Vekičová (Chorv.) - Mariaová (7-Něm.) 6:4, 6:2, Fourlisová (Austr.) - Stojanovičová (Srb.) 7:5, 7:6 (11:9), Friedsamová (Něm.) - Van Uytvancková (Belg.) 4:6, 7:6 (7:4), 6:4, Sabalenková (Běl.) - Bouchardová (Kan.) 6:4, 6:3.