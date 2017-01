Auckland, Hobart, Sydney - Barbora Strýcová postoupila do semifinále tenisového turnaje v Sydney. V generálce na Australian Open zdolala bývalou světovou jedničku Dánku Caroline Wozniackou. Jiří Veselý prošel v Aucklandu do čtvrtfinále přes domácího Joseho Stathama. Lucie Šafářová v utkání o postup do čtvrtfinále turnaje v Hobartu podlehla Japonce Rise Ozakiové. V Melbourne byla rozehrána kvalifikace na grandslamové Australian Open, první krok zvládli Radek Štěpánek a Jan Šátral.

Strýcová bude po bitvě s Wozniackou hrát v Sydney o finále

Strýcová v náročných podmínkách udolala Wozniackou 7:5, 6:7 a 6:4. V horkém počasí strávily hráčky na kurtu přes tři a půl hodiny.

O postup do osmého finále v kariéře a prvního na australské půdě bude Strýcová usilovat v duelu s vítězkou zápasu mezi turnajovou dvojkou Agnieszkou Radwaňskou z Polska a čínskou kvalifikantkou Tuan Jing-jing.

Strýcová mohla zápas s Wozniackou ukončit již ve druhém setu, který dospěl do tie-breaku, v němž si česká tenistka vypracovala vedení 5:0. Světová dvacítka však vyrovnala na 5:5 a nakonec zkrácenou hru získala v poměru 8:6.

V třetí sadě si česká tenistka, která je v žebříčku o jedno míst výš, hned na úvod prohrála podání. V šestém gamu si ho vzala zpět, ale vzápětí přišla o další servis. V dalším průběhu si nedokázala udržet podání Wozniacká a Strýcová při jejím servisu proměnila druhý mečbol.

"Mám radost, že jsem to zvládla. Jsem úplně vyčerpaná. V takovém vedru jsem asi ještě nehrála," uvedla v rozhovoru na kurtu Strýcová, která porazila Wozniackou potřetí v sedmém vzájemném utkání. Předloni právě v Sydney jí Dánka zápas vzdala.

"V takovémhle počasí si snažíte představovat, že jste na pláži pijete Piňa Colady," žertovala po náročném zápase Wozniacká. "Pozitivní je, že toho teď můžu sníst, kolik chci, protože jsem spálila spoustu kalorií," uvedla.

Veselý v Aucklandu vydřel čtvrtfinále, čeká ho Baghdatis

Veselý v Aucklandu, kde předloni slavil svůj jediný dosavadní triumf na okruhu ATP, dnes v druhém kole porazil 6:7, 7:5 a 6:3 Novozélenďana Joseho Stathama, který nahradil nemocného obhájce titulu Roberta Bautistu. Nejvýše nasazený Španěl odstoupil ze soutěže před svým prvním zápasem kvůli žaludečním problémům.

O první účast v semifinále od loňského dubna bude Veselý hrát s osmým nasazeným Kypřanem Marcosem Baghdatisem, s kterým ve třech dosavadních zápasech uhrál jeden set.

V utkání se Stathamem, až 434. hráčem světového žebříčku, se Veselý na postup nečekaně nadřel. První set třiadvacetiletý český tenista prohrál v tie-breaku 6:8, ale v dalších dvou sadách dokázal o šest let staršímu soupeři vždy jednou vzít servis, zatímco sám podání za celý zápas neztratil. K vítězství si pomohl i 15 esy.

Namále měl v druhém kole druhý nasazený Američan John Isner. Vítěz turnaje z let 2010 a 2014 čelil v utkání s Tunisanem Malikem Džazírím mečbolu. V tie-breaku třetí sady ale následně vyhrál tři výměny a mohl se radovat z postupu.

Šafářová vypadla v Hobartu s kvalifikantkou Ozakiovou

Šafářová vypadla i na druhém letošním turnaji v druhém kole. V Hobartu neuspěla v utkání s japonskou kvalifikantkou Risou Ozakiovou, s kterou prohrála 6:2, 3:6 a 5:7.

Proti soupeřce, která uzavírá první stovku světového žebříčku, přitom dobře začala. V prvním setu vzala Šafářová japonské tenistce dvakrát podání, zatímco všech šest jejích brejkbolů odvrátila. I druhou sadu začala brejkem, ale pak se brzy karta otočila. Ve čtvrté a osmé hře se povedlo Ozakiové prolomit servis Šafářové a vyrovnala na 1:1.

V rozhodující sadě musela Šafářová od začátku dotahovat. Vyrovnala na 3:3, ale hned zase ztratila podání. Stejný scénář se opakoval za stavu 5:5. Ozakiová pak při svém servisu využila třetí mečbol a po vítězství nad bývalou světovou pětkou si zahraje podruhé v životě čtvrtfinále turnaje WTA.

"Nebylo to jednoduché v tom větru. Začala mě tlačit a míň chybovala. Vypadla jsem z rytmu. Snažila jsem se chytit, ale ve větru se vždycky špatně podává," uvedla Šafářová na tiskové konferencí. "Tyhle podmínky mojí hře nesedí. Ráda hraju agresivně, ale dělala jsem příliš mnoho chyb. Ona toho hodně vrátila, dobře se pohybovala a vycházel jí servis, hlavně ke konci. S výsledkem spokojená nejsem, ale je fajn, že jsem mohla před Melbourne odehrát další dva zápasy. Snad mi forma bude gradovat tam," řekla česká tenistka.

Nejvýše nasazený Štěpánek zvládl 1. kolo kvalifikace

Štěpánek vykročil za čtrnáctou účastí na Australian Open ve dvouhře. V prvním kole kvalifikace na úvodní grandslam sezony osmatřicetiletý český tenista, nasazený jako číslo jedna, porazil Američana Sekoua Bangouru 6:3, 6:7 a 6:2.

Dalším soupeřem Štěpánka, který minulý týden v Dauhá prohrál ve čtvrtfinále s pozdějším vítězem turnaje Srbem Novakem Djokovičem, bude Slovinec Blaž Kavčič.

Po loňském grandslamovém debutu na US Open Šátral dobře rozehrál i kvalifikaci v Melbourne, kde vyřadil dvanáctého nasazeného Itala Alessandra Giannessiho dvakrát 7:6. V druhém kole bude jeho soupeřem Japonec Jasutaka Učijama.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace):

Turnaj mužů a žen v Sydney:

(tvrdý povrch, dotace muži 495.630 dolarů / ženy 776.000 dolarů)

Muži - dvouhra - 2. kolo:

Cuevas (2-Urug.) - Mahut (Fr.) 6:4, 2:6, 6:2, Carreňo (4-Šp.) - Zverev (Něm.) 3:6, 7:6 (7:4), 6:3, Kohlschreiber (5-Něm.) - Thompson (Austr.) 7:5, 6:4, Müller (6-Luc.) - Barton (Austr.) 6:1, 3:6, 6:4, Evans (Brit.) - Granollers (8-Šp.) 1:6, 6:3, 6:3.

Ženy - dvouhra - čtvrtfinále:

Strýcová (ČR) - Wozniacká (10-Dán.) 7:5, 6:7 (6:8), 6:4, Kontaová (6-Brit.) - Kasatkinová (Rus.) 6:3, 7:5, Bouchardová (Kan.) - Pavljučenkovová (Rus.) 6:2, 6:3.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Strýcová, Mirzaová (1-ČR/Indie) - Brengleová, Rodionovová (USA/Austr.) 6:3, 6:4.

Turnaj mužů v Aucklandu:

(tvrdý povrch, dotace 508.360 dolarů)

Dvouhra - 2. kolo:

Veselý (ČR) - Statham (N. Zél.) 6:7 (6:8), 7:5, 6:3, Isner (2-USA) - Džazírí (Tun.) 6:3, 3:6, 7:6 (8:6), Haase (Niz.) - Ferrer (3-Šp.) 2:6, 6:4, 7:6 (7:4), Chardy (Fr.) - F. López (6-Šp.) bez boje, Johnson (7-USA) - Lu Yen-Hsun (Tchaj-wan) 6:4, 7:6 (7:4), Baghdatis (8-Kypr) - Brown (Něm.) 4:6, 7:6 (7:4), 6:4, Sousa (Portug.) - Klein (Brit.) 6:3, 6:4.

Turnaj žen v Hobartu:

(tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů)

Dvouhra - 2. kolo:

Ozakiová (Jap.) - Šafářová (ČR) 2:6, 6:3, 7:5, Bertensová (1-Niz.) - Voskobojevová (Kaz.) 6:1, 6:4, Curenková (Ukr.) - Larssonová (11-Švéd.) 6:4, 6:4.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Voráčová, Schuursová (ČR/Niz.) - Niculescuová, Spearsová (1-Rum./USA) bez boje.

Kvalifkace na Australian Open v Melbourne:

Muži - 1. kolo:

Štěpánek (1-ČR) - Bangoura (USA) 6:3, 6:7 (2:7), 6:2, Šátral (ČR) - Giannessi (12-It.) 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), Krstin (Srb.) - Kolář (ČR) 3:6, 6:1, 7:5.