Paříž - Tenistka Barbora Strýcová vypadla jako poslední česká zástupkyně ve dvouhrách na grandslamovém Roland Garros v osmifinále. Šestadvacátá nasazená hráčka dnes prohrála na dvorci Suzanne Lenglenové s Julií Putincevovou z Kazachstánu 4:6 a 3:6. Do čtvrtfinále čtyřhry postoupily Češky Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou.

"Nešlo to. Prostě to byl blbý den a to mě na tom mrzí, že to vyšlo zrovna na čtvrté kolo," řekla dvaatřicetiletá Strýcová, pro kterou je ale čtvrté kolo nejlepším výsledkem na pařížské antuce. "Kdyby mi před turnajem někdo řekl, že budu v osmifinále, byla bych překvapená. Jsem vděčná, že jsem tady vyhrála tři zápasy," řekla. Jejím maximem na grandslamu zůstane čtvrtfinále z Wimbledonu z roku 2014.

Favorizované Češky Karolína Plíšková a Petra Kvitová shodně vypadly o kolo dříve a problémy se zády sužovaný Tomáš Berdych neuspěl hned v prvním zápase.

Strýcová začala aktivně, tlačila se k síti, zkoušela i hrát systémem servis - volej, ale 98. hráčka světa Putincevová její nástup ustála. Češka začala chybovat a prohrála si servis na 1:2 a pak po dlouhém forhendu i na 2:5. "Nohy mi nepracovaly dobře. Chyběl mi rytmus, hlavně z bekhendu jsem jí neublížila," řekla. Ještě zabojovala a snížila na 4:5, ale víc už nestihla a po skoro hodině o první set přišla.

Druhá sada nabídla podobný obrázek. Strýcová se snažila, padala i na kolena, ale z urputnosti trefovala častěji, než by bylo záhodno, síť či auty. Naopak ruská rodačka Putincevová hrála variabilně a také účinně zkracovala míče za síť.

Od stavu 1:0 prohrála svěřenkyně kouče Davida Kotyzy ve druhém setu čtyři hry v řadě. Snížila sice na 3:4, ale na obrat neměla. Na závěr hodinu a půl dlouhého utkání prohrála popáté servis a při mečbolu udělala třiatřicátou chybu.

"Byl to můj nejhorší zápas tady," řekla Strýcová a ocenila dobrou taktiku soupeřky. "Hrála takový tenis, který mi vůbec neseděl. Pořád jsem měla pocit, že do toho můžu chodit, ale ona mi to pinkala na druhou stranu přes loby. A já nemám žádnou zbraň, kterou bych jí ublížila. Byla to hra na hru, ale ona byla mnohem trpělivější a chytřejší v taktice. Já ji měla danou, ale nešlo mi to provést."

Putincevová je v Paříži ve čtvrtfinále podruhé a bude hrát s Madison Keysovou z USA, která zdolala Rumunku Mihaelu Buzarnescuovou 6:1 a 6:4.

Zverev otočil další zápas a je poprvé v grandslamovém čtvrtfinále

Němec Alexander Zverev potřetí za sebou vydřel na antukovém Roland Garros vítězství, i když prohrával 1:2 na sety, a je poprvé v grandslamovém čtvrtfinále. Jednadvacetiletý druhý nasazený hráč v Paříži porazil v osmifinále Rusa Karena Chačanova 4:6, 7:6, 2:6, 6:3 a 6:3.

Zverev prohrával 1:2 na sety i ve druhém kole se Srbem Dušanem Lajovičem a ve třetím dokonce s Damirem Džumhurem z Bosny odvrátil mečbol. "Jsem ještě mladý, nemám problém s tím být dlouho na kurtu a bavit vás," žertoval po tříapůlhodinovém zápase s diváky. "Ty hodiny každý den v posilovně se rozhodně vyplácejí," dodal Zverev.

Ve čtvrtfinále Němce čeká sedmý nasazený Dominc Thiem z Rakouska, jenž hrál v minulých dvou letech v Paříži semifinále. Čtyřiadvacetiletý antukář dnes porazil 6:2, 6:0, 5:7 a 6:4 Japonce Keie Nišikoriho.

Mezi nejlepších osm hráčů postoupil i Srb Novak Djokovič. Bývalý první hráč světa zatím v Paříži ztratil jen set, v osmifinále vyřadil Fernanda Verdasca ze Španělska po výhře 6:3, 6:4, 6:2. Jednoznačný výsledek nicméně tolik neodpovídal vyrovnané bitvě, trvající bezmála dvě a půl hodiny.

Další Djokovičovou překážkou při jeho rekordní dvanácté účasti ve čtvrtfinále Roland Garros bude nenasazený Ital Marco Cecchinato, který porazil 7:5, 4:6, 6:0 a 6:3 světovou devítku Davida Goffina z Belgie. O kolo dříve 72. hráč světa vyřadil nasazenou desítku Pabla Carreňa ze Španělska.

Siniaková a Krejčíková už v Paříži na sestry Williamsovy nenarazí

Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou se dostaly už do čtvrtfinále čtyřhry. Mohly se v něm utkat se Serenou a Venus Williamsovými, ale americké sesterské duo prohrálo se slovinsko-španělským párem Andreja Klepačová, Maria Martínezová.

České turnajové šestky všechny tři dosavadní zápasy vydřely ve třech setech. Naposledy zdolaly Nizozemku Kiki Bertensovou a Švédku Johannu Larssonovou 8:6 v tie-breaku rozhodující sady. "Hrály jsem na slušné úrovni a díkybohu se v pravý čas ještě zlepšily," řekla Siniaková. "Už to bylo jistější než předešlé zápasy," dodala.

Cestou z kurtu potkala v šatně Serenu i Venus, ale ještě nevěděla, jak jejich zápas dopadl, jestli se společně střetnou na kurtu. "Je mi to úplně jedno, tak nebo tak to bude těžké," říkala si Siniaková a dodala: "Byl by to asi malinký bonus, něco navíc si s Williamskama zahrát, ale na kurtu bychom je chtěly porazit," řekla.

Na pařížské antuce ale na zápas se sestrami Williamsovými, vítězkami čtyřhry z let 1999 a 2010, nedojde. Siniaková s Krejčíkovou budou čelit třetím nasazeným Klepačové a Martínezové, které Američankám uštědřily ve třetí sadě "kanára". "Jsou skvělé deblistky. Martínezová je nepříjemná, s míčem si hraje a bude to hrozně těžký," řekla Siniaková.

Siniaková se může na Roland Garros dostat potřetí v řadě do semifinále. "Když to zopakuju potřetí, nebudu se zlobit. Ale nejlepší by bylo to zopakovat a ještě konečně něco přidat, ale je to daleko," řekla tenistka, která si s Krejčíkovou zahrála semifinále v Paříži v roce 2016 a loni se do stejné fáze dostala s Lucií Hradeckou.

Grandslamový turnaj French Open v Paříži

(antuka, dotace 39 milionů eur):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

A. Zverev (2-Něm.) - Chačanov (Rus.) 4:6, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 6:3, Thiem (7-Rak.) - Nišikori (19-Jap.) 6:2, 6:0, 5:7, 6:4, Cecchinato (It.) - Goffin (8-Belg.) 7:5, 4:6, 6:0, 6:3, Djokovič (20-Srb.) - Verdasco (30-Šp.) 6:3, 6:4, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Putincevová (Kaz.) - Strýcová (26-ČR) 6:4, 6:3, Stephensová (10-USA) - Kontaveitová (25-Est.) 6:2, 6:0, Keysová (13-USA) - Buzarnescuová (31-Rum.) 6:1, 6:4.

Čtyřhra - 3. kolo:

Krejčíková, Siniaková (6-ČR) - Bertensová, Larssonová (9-Niz./Švéd.) 3:6, 6:4, 7:6 (8:6).

Smíšená čtyřhra - 2. kolo:

Dabrowská, Pavič (1-Kan./Chorv.) - Sestini Hlaváčková, Roger-Vasselin (ČR/Fr.) 6:2, 6:3.

Junioři:

Dvouhra - 1. kolo:

Ho (Tchaj-wan) - Svrčina (10-ČR) 6:3, 3:6, 6:3, Kingsley (USA) - Forejtek (ČR) 7:6 (7:4), 6:1, Fomin (Uzb.) - Štyler (ČR) 6:2, 3:6, 6:4, Palosi (Rum.) - Lehečka (ČR) 4:6, 6:3, 7:6 (7:3).