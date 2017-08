New York - Pro Barboru Strýcovou skončilo grandslamové US Open ve druhém kole. Třiadvacátá nasazená česká tenistka v New Yorku prohrála s dvaadvacetiletou Američankou Jennifer Bradyovou hladce dvakrát 1:6.

Ve druhém kole už hrají Tomáš Berdych a Denisa Allertová. Do hry se dostanou ještě světová jednička Karolína Plíšková a Lucie Šafářová.

Strýcová začala špatně, rychle prohrávala 0:5 a v úvodním setu uhrála jen devět míčů. Podobný obrázek měla i druhá sada. Američanka (91. v pořadí WTA), která hraje hlavní soutěž US Open poprvé, hrála rychle a agresivně a Strýcová často kazila.

Za stavu 0:5 ve druhém setu odvrátila Strýcová při podání Bradyové dva mečboly a podání soupeřce vzala, ale vzápětí přišla pošesté v zápase o servis. Vypadla ve druhém kole stejně jako na Roland Garros a ve Wimbledonu.

Čtvrteční program US Open

(začátky 17:00 SELČ):

Kurt Arthura Ashe: Svitolinová (4-Ukr.) - Rodinová (Rus.), Karolína Plíšková (1-ČR) - Gibbsová (USA), Federer (3-Švýc.) - Južnyj (Rus.), 01:00 Jabeurová (Tun.) - Vandewegheová (20-USA), Nadal (1-Šp.) - Daniel (Jap.).

Kurt Louise Armstronga: Ostapenková (12-Lot.) - Cirsteaová (Rum.), Rubljov (Rus.) - Dimitrov (7-Bul.), Fritz (USA) - Thiem (6-Rak.), Mariaová (Něm.) - Keysová (15-USA).

Grandstand: Strýcová (23-ČR) - Bradyová (USA), Menedez (Šp.) - Del Potro (24-Arg.), Young (USA) - Monfils (18-Fr.), Naraová (Jap.) - Kuzněcovová (8-Rus.).

Kurt č. 5, 4. zápas: Šafářová (ČR) - Hibinová (Jap.),

Kurt č. 13, 1. zápas: Allertová (ČR) - Ósakaová (Jap.),

Kurt č.1 17, 1. zápas: Berdych (15-ČR) - Dolgopolov (Ukr.).