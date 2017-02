Ostrava - Barbora Strýcová zařídila v utkání 1. kola Fed Cupu proti Španělsku českým tenistkám rozhodující bod a vítězstvím nad španělskou dvojkou Larou Arruabarrenaovou stvrdila postup obhájkyň prvenství do semifinále. Jejich soupeřkami budou buď Američanky, nebo Němky.

"Brala bych raději Německo, je to blíž, ale Američanky vedou a asi to vyhrajou. Musíme to vzít. Amerika je silný tým, ještě kdyby hrály sestry Williamsovy. Ale byla by to zase výzva zkusit je porazit," řekla Strýcová.

Češky ve Fed Cupu vyhrály sedmnáctý z posledních osmnácti zápasů. Třicetiletá rodačka z Plzně si výjimečnost této série ještě moc neuvědomuje. "Nedochází nám to, všechno to je tak zrychlené, že nad tím člověk nemá čas ani uvažovat. Hned večer letíme do Dauhá na další turnaj, není čas si ani v klidu sednout a oslavit to. Ale určitě to, co jsme dokázaly, je neuvěřitelné," řekla Strýcová.

V duelu týmových dvojek si ve dvou setech poradila s Arruabarrenaovou, ale přiznala se, že na hřiště nenastupovala v ideálním stavu. "Musím říct, že jsem nebyla v rozpoložení, kdy bych si na ni úplně věřila. Ale jak jsem vyhrála ten dlouhý game v prvním setu, tak mě to nakoplo a cítila jsem se dobře. A pomohl mi i ten sobotní zápas, byť jsem ho prohrála. Já předtím čtrnáct dnů nehrála zápas, což je na mě dost," řekla Strýcová.

Kvitovala, že jí situace usnadnila Karolína Plíšková vítězstvím v první dnešní dvouhře. "To mi pomohlo strašně moc. Kdybych nastupovala za stavu 1:2, bylo by to jiné, ale takhle jsem věděla, že jsme měly ještě dvě šance," řekla Strýcová.

Její cesta k rozhodujícímu bodu se zadrhla ve druhé sadě za stavu 5:2, když jí Španělka sebrala podání a přiblížila se na 5:4. "Já do stavu 5:2 ale v podstatě neudělala chybu. Tak jsem si pořád říkala, že jsem neudělala nic tak strašně špatného a snažila jsem se držet hlavu a taktiku. Když mi za stavu 5:4 a 40:0 zahrála ty dva balony, řekla jsem si, že musím zahrát něco jiného a povedlo se to," vrátila se Strýcová k vítěznému kraťasu.

Z hlediště ji aplaudovali i rodiče a přítel. I tím byl zápas pro Strýcovou výjimečný. "Oni se mnou normálně na turnaje nejezdí. Jednou za čas je fajn vidět, že si to užívají a že mě rodiče dali na správný sport," řekla Strýcová.