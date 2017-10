Linec, Tchien-ťin, Šanghaj, Hongkong - Česká tenistka Barbora Strýcová vyhrála turnaj v Linci a získala druhý titul na okruhu WTA. Švýcar Roger Federer vyhrál i čtvrtý letošní souboj s Rafaelem Nadalem a podruhé v kariéře ovládl turnaj Masters v Šanghaji. Ruska Maria Šarapovová získala v Tchien-ťinu první titul po trestu za doping a celkově 36. v kariéře.

Strýcová má druhý titul, ve finále v Linci porazila Rybárikovou

Turnajová dvojka Strýcová ve finále zdolala nejvýše nasazenou Slovenku Magdalénu Rybárikovou 6:4, 6:1.

Jednatřicetiletá Strýcová se z turnajového titulu radovala po šesti letech od premiérového vítězství v Québecu. Ve finále dvouhry hrála na turnajích WTA poosmé, letos do něj postoupila poprvé. Za triumf získala šek na 43.000 dolarů (939 tisíc korun) a udržela naději na postup na turnaj Elite Trophy pro hráčky z devátého až dvacátého místa pořadí letošní sezony.

Bilanci s Rybárikovou si Strýcová vylepšila na 4:1, s devětadvacetiletou Slovenkou prohrála jen před deseti lety v Průhonicích. Utkaly se podruhé během měsíce, v září v Tokiu zvítězila 26. hráčka světového žebříčku Strýcová dvakrát 7:6.

Strýcová začala finálový zápas brejkem a náskok dvou her udržela až do konce setu. V druhé sadě naopak Rybáriková nevyhrála své podání ani jednou. Česká tenistka utkání po hodině a půl ukončila sérií pěti míčů, neboť v závěrečném gamu prohrávala už 0:40. V pěti zápasech v Linci ztratila jediný set.

Federer porazil Nadala letos i počtvrté a má titul z Šanghaje

Šestatřicetiletý Federer porazil ve finále o pět let mladšího Nadala ze Španělska 6:4, 6:3 a udržel otevřený souboj o to, kdo z nich ukončí sezonu na místě světové jedničky.

Rekordman v počtu grandslamových titulů Federer vstoupil do 38. vzájemného zápasu razantně a v úvodním gamu proměnil třetí brejkbol, který rozhodl o osudu celého setu. Ve druhé sadě duelu, který se hrál kvůli přívalovému dešti pod zataženou střechou, sebral soupeři podání dvakrát a za 72 minut proměnil druhý mečbol. Nadala porazil popáté v řadě a nepříznivou bilanci dlouholeté série snížil na 15:23.

"Vloni jsem tu kvůli zranění nebyl, takže je to hrozně milé, že jsem zase v Šanghaji. Je úžasné, že jsem tu zpět a hraju se svým dobrým přítelem a soupeřem Rafou. Asi jsme ani nečekali, že budeme mít takovýhle rok," otočil se Federer při slavnostním vyhlášení na kurtu na soupeře.

"Já to tedy rozhodně nečekal, takže to bylo skvělé, být s tebou dneska na kurtu a doufejme, že si to ještě užijeme na turnajích, které máme před sebou. Bylo mi potěšením si s tebou zahrát," složil Nadalovi poklonu.

V Šanghaji získal Federer druhou trofej po triumfu v roce 2014 a s 94 turnajovými tituly se dotáhl v historických tabulkách na Ivana Lendla. Více jich má na kontě jen Jimmy Connors (109). V letošní sezoně se radoval pošesté a vyrovnal se svému rivalovi z Mallorcy.

Nadal, jenž letos prohrál s Federerm i finálové souboje na Australian Open a v Miami, nedostal tentokrát ani jednu šanci na brejk. Proti výborně podávajícímu Švýcarovi, který nastřílel deset es, se na returnu nedokázal prosadit a sérii šestnácti výher táhnoucí se od US Open neprodloužil.

"Chci pogratulovat Rogerovi a jeho týmu ke skvělému roku. Dneska jsi odehrál fantastický zápas," vrátil Nadal poklonu soupeři a sebe pochválil za úspěšné vystoupení v Číně. "Byly to skvělé dva týdny a jsem šťastný, že jsem tu po dlouhé sezoně dokázal něco uhrát," dodal vítěz podniku v Pekingu z minulého týdne. Vloni se v Šanghaji loučil ve druhém kole.

Šarapovová vybojovala v Číně první titul po dopingovém trestu

Bývalá světová jednička Šarapovová, jež v Číně startovala na divokou kartu, ve finále zdolala Bělorusku Arynu Sabalenkovou 7:5, 7:6. Naposledy vyhrála turnaj v květnu 2015 v Římě.

Třicetiletá Šarapovová, která v semifinále vyřadila obhájkyni titulu Pcheng Šuaj, neztratila v Tchien-ťinu ani set a bilanci uhájila i v posledním duelu. S teprve devatenáctiletou soupeřkou však měla až nečekaně hodně práce a ze zisku prvního titulu po téměř dvou a půl letech se mohla radovat až po více než dvou hodinách.

Sabalenková hrála finále poprvé v kariéře, vstoupila do něj nervózně a ztratila úvodní podání, pak ale favorizované soupeřce vše oplatila a šla do vedení 4:1. Šarapovová dokázala znovu srovnat a za 59 minut úvodní set získala. I ve druhém ale začala špatně. Běloruska vedla dokonce 5:1, třetí set si však vynutit nedokázala. Velká přetahovaná o body pokračovala i ve zkrácené hře, v níž nakonec Šarapovová proměnila až čtvrtý mečbol.

Pětinásobná grandslamová vítězka se na okruh WTA vrátila po patnáctiměsíčním trestu za doping koncem dubna ve Stuttgartu. Právě tam slavila dosud jedinou semifinálovou účast, v další části sezony laborovala se zraněním stehenního svalu a ruky.

Po dnešním triumfu se Šarapovová posune v žebříčku WTA na 57. místo. Sabalenková se díky životnímu turnaji dostane poprvé do elitní stovky, figurovat bude v osmé desítce.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Šanghaji

(tvrdý povrch, dotace 7,906.170 dolarů):

Dvouhra - finále:

Federer (2-Švýc.) - Nadal (1-Šp.) 6:4, 6:3.

Čtyřhra - finále:

Kontinen, Peers (1-Fin./Austr.) - Kubot, Melo (2-Pol./Braz.) 6:4, 6:2.

Turnaj žen v Tchien-ťinu v Číně

(tvrdý povrch, dotace 500.000 dolarů):

Dvouhra - finále:

Šarapovová (Rus.) - Sabalenková (Běl.) 7:5, 7:6 (10:8).

Čtyřhra - finále:

Beguová, Erraniová (Rum./It.) - Jakupovičová, Stojanovičová (3-Slovin./Srb.) 6:4, 6:3.





Turnaj žen v Linci

(tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - finále:

Strýcová (2-ČR) - Rybáriková (1-SR) 6:4, 6:1.

Čtyřhra - finále:

Bertensová, Larssonová (1-Niz./Švéd.) - Dzalamidzeová, Knollová (Rus./Švýc.) 3:6, 6:3, 10:4.