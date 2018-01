Auckland - Barbora Strýcová zahájila v Aucklandu tenisovou sezonu vítězně. Na postup do druhého kola se ale pořádně nadřela, protože bývalou světovou pětku, Italku Saru Erraniovou, porazila až po tříhodinové bitvě 6:4, 6:7 a 6:4. Kristýna Plíšková vyřadila v Šen-čenu grandslamovou vítězku Jelenu Ostapenkovou. Lotyšskou šampionku z Paříže přehrála 6:1, 6:4. Nasazené jedničky Sestini Hlaváčková s Čchan Jüng-žan zahájily v Brisbane spolupráci vítězně. Naopak spolufavoritka dvouhry Muguruzaová odstoupila.

Třetí nasazená Češka zahájila na Novém Zélandu rok počtvrté v řadě a stejně jako v předchozích letech úvodní zápas zvládla. Proti Erraniové ve druhém setu podávala na vítězství, ztratila ho však v tie-breaku 3:7. Nakonec však zkušenou Italku zdolala a nepříznivou vzájemnou bilanci snížila na 4:7.

O postup do čtvrtfinále, které Strýcová v Aucklandu z loňska obhajuje, si zahraje proti Švédce Johanně Larssonové.

Kristýna Plíšková vstoupila do nové sezony cenným vítězstvím nad grandslamovou vítězkou Jelenou Ostapenkovou. Na turnaji v čínském Šen-čenu přehrála lotyšskou šampionku z Paříže a aktuální světovou sedmičku 6:1, 6:4.

Kristýna Plíšková, dvojče světové čtyřky Karolíny a 62. hráčka žebříčku, loni před French Open Ostapenkovou porazila na antuce v rámci J&T Banka Prague Open a dnes v Šen-čenu v prvním kole uspěla znovu. Pomohla si 12 esy, 16 vítěznými údery a proměnila pět brejkbolů z jedenácti.

Do prvního zápasu nového roku pětadvacetiletá Plíšková vstoupila suverénně, o pět let mladší Lotyšce povolila první game až za stavu 0:5. Ve druhém setu rozhodla brejkem v deváté hře a při vlastním servisu využila první mečbol. Ostapenková přitom na sobotní exhibici v Abú Zabí dokázala porazit Serenu Williamsovou, která hrála první utkání po zářijovém porodu.

"Fungoval mi servis. Je fajn vyhrát první zápas sezony, navíc proti hráčce světové desítky," řekla česká tenistka v rozhovoru na kurtu. Ve 2. kole ji čeká Rumunka Ana Bogdanová, ve čtvrtfinále pak může narazit na krajanku Kateřinu Siniakovou.

Andrea Sestini Hlaváčková s novou deblovou parťačkou Čchan Jüng-žan zahájily spolupráci vítězně. Na turnaji v Brisbane snadno prošly do čtvrtfinále. Naopak předčasně skončil podnik WTA pro nasazenou jedničku ve dvouhře Garbiňe Muguruzaovou, kterou zastavily křeče a musela vzdát. V Brisbane španělská tenistka skrečovala už třetím rokem v řadě.

Sestini Hlaváčková zakončila minulou sezonu triumfem na Turnaji mistryň ve čtyřhře a pak se dohodla na spolupráci s Čchan Jüng-žan. Roli favoritek v Brisbane potvrdily vítězstvím 6:3, 6:0 nad nizozemsko-ruským párem Michaella Krajiceková, Alla Kudrjavcevová.

Wimbledonská šampionka Muguruzaová vzdala zápas druhého kola s Aleksandrou Kruničovou za stavu 2:1 ve třetím setu. Po dvou a půl hodinách hry v australském vedru dostala křeče do obou lýtek. "Netrpím na to, takže mě to překvapilo. Je to smůla," řekla španělská tenistka.

Turnaj v Brisbane je pro ni zakletý. Těsně před ročníkem 2015 ji zranil kotník, o rok později nedohrála kvůli problémům s nohou a loni skrečovala semifinále s bolestmi ve stehně. "Vzpomínám si, že křeče jsem měla naposledy v Melbourne. Asi je to tím horkem," řekla novinářům krátce poté, co se v slzách skácela k zemi a kurt opustila s pomocí zdravotníků.

Turnaj měla světová dvojka v plánu jako jedinou přípravu před Australian Open, které začne 15. ledna. V Brisbane nyní zůstala největší favoritkou na zisk trofeje loňská vítězka Karolína Plíšková.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle váše dotace):

Turnaj mužů a žen v Brisbane v Austrálii (tvrdý povrch):

Muži (dotace 528.910 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Čong Hjon (Korea) - Müller (5-Luc.) 6:3, 7:6 (7:1), Edmund (Brit.) - Shapovalov (Kan.) 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4, Mmoh (USA) - Delbonis (Arg.) 6:3, 6:4.

Ženy (dotace milion dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Kruničová (Srb.) - Muguruzaová (1-Šp.) 5:7, 7:6 (7:3), 1:2 skreč, Sevastovová (7-Lot.) - Cirsteaová (Rum.) 6:2, 6:1, Cornetová (Fr.) - Lučičová-Baroniová (Chorv.) 6:1, 7:5.

Čtyřhra - 1. kolo:

Sestini Hlaváčková, Čchan Jüng-žan (1-ČR/Tchaj-wan) - Krajiceková, Kudrjavcevová (Niz./Rus.) 6:3, 6:0.





Turnaj žen v Šen-čenu v Číně

(tvrdý povrch, dotace 750.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Kristýna Plíšková (ČR) - Ostapenková (2-Lot.) 6:1, 6:4, Bogdanová (Rum.) - Giorgiová (It.) 6:4, 6:2.

2. kolo:

Dijasová (Kaz.) - Čang Šuaj (3-Čína) 6:3, 6:7 (5:7), 6:4, Sabalenková (Běl.) - Koviničová (Č. Hora) 6:1, 6:0, Babosová (8-Maď.) - Linetteová (Pol.) 6:2, 6:1, Šarapovová (Rus.) - Riskeová (USA) 4:6, 6:3, 6:2.

Čtyřhra - 1. kolo:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Koviničová, Rodinová (Č. Hora/Rus.) 6:2, 6:2.

Turnaj žen v Aucklandu

(tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Strýcová (3-ČR) - Erraniová (It.) 6:4, 6:7 (3:7), 6:4, Wozniacká (1-Dán.) - Brengleová (USA) 6:3, 6:0, A. Radwaňská (4-Pol.) - Haddadová Maiaová (Braz.) 6:2, 4:6, 6:2, Vickeryová (USA) - Davisová (5-USA) 6:1, 6:2, Bonaventureová (Belg.) - Putincevová (6-Kaz.) 6:3, 6:3, Lepchenková (USA) - Barthelová (7-Něm.) 6:2, 6:2, Keninová (USA) - Fettová (Chorv.) 6:4, 6:4, Cepedeová (Par.) - Arruabarrenaová (Šp.) 6:3, 6:3, Larssonová (Švéd.) - Naraová (Jap.) 7:6 (7:5), 6:3, Townsendová - McHaleová (obě USA) 1:6, 6:4, 6:4, Hercogová (Slovin.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:4, 7:5, Kužmová (SR) - Lewisová (N. Zél.) 6:4, 6:3.

Čtyřhra - 1. kolo:

Erraniová, Schoofsová (It./Niz.) - Štefková, Muhammadová (ČR/USA) 6:4, 6:2.

Hopmanův pohár v Perthu:

Skupina B:

USA - Japonsko 2:1

Vandewegheová - Ósakaová bez boje, Sock - Sugita 6:7 (1:7), 1:1 skreč Socka, Vandewegheová, Sock - Ósakaová, Sugita bez boje.

10:30 Rusko - Švýcarsko.