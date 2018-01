Sydney - Tenistka Barbora Strýcová postoupila na turnaji v Sydney do čtvrtfinále, ve druhém kole porazila Rusku Jekatěrinu Makarovovou. Jiří Veselý zdolal v prvním kole v Aucklandu Moldavce Radu Albota. Ve druhém kole v Hobartu skončila Markéta Vondroušová po prohře s Chorvatkou Donnou Vekičovou. Již v úvodním kole se s turnajem rozloučila Kateřina Siniaková, která podlehla Alison Riskeové z USA.

Strýcová postoupila do čtvrtfinále i v Sydney

Strýcová si na turnaji v Sydney zahraje stejně jako před týdnem v Aucklandu čtvrtfinále. Jednatřicetiletá plzeňská rodačka porazila v utkání druhého kola 6:4, 6:1 Rusku Makarovovou, kterou na den přesně před rokem zdolala na tomto turnaji v prvním kole.

Strýcová v pátém utkání nové sezony poprvé absolvovala jen dva sety. Jednadvacátá tenistka světového žebříčku i tak hrála s elitní deblistkou Makarovovou téměř dvě hodiny, k čemuž přispěla především 72 minut trvající první sada. S o dva roky mladší Ruskou srovnala Strýcová zápasovou bilanci na 3:3.

O první letošní semifinále bude Strýcová bojovat s vítězkou australského duelu mezi Ashleigh Bartyovou a Ellen Perezovou.

Veselý odvrátil čtyři mečboly Albotovi a má první letošní výhru

Veselý dokázal v Aucklandu otočit téměř ztracený zápas úvodního kola s Albotem a připsal si první letošní výhru na ATP Tour. Český daviscupový reprezentant odvrátil v tie-breaku třetího setu čtyři mečboly a zvítězil 3:6, 6:1 a 7:6.

Čtyřiadvacetiletý Veselý minulý týden na Nový rok vypadl v prvním kole v indickém Puné se španělským kvalifikantem Ricardem Ojedou a blízko porážky s dalším hráčem z kvalifikace byl i dnes na Novém Zélandu. V rozhodující zkrácené hře prohrával 3:6 a čelil třem mečbolům, které však dokázal odvrátit a srovnal. Osmadvacetiletý Albot získal poté další příležitost k ukončení zápasu, Veselý však od stavu 6:7 vyhrál tři výměny za sebou a po dvou a půl hodinách postoupil.

O čtvrtfinále se 64. hráč světového žebříčku Veselý utká s třetím nasazeným Samem Querreym ze Spojených států amerických, jenž měl v prvním kole volno.

Siniaková po finále v Šen-čenu vypadla v Hobartu v 1. kole

Siniaková nenavázala v Hobartu na finálovou účast z minulého týdne v Šen-čenu a v prvním kole australského turnaje prohrála s Riskeovou po bitvě 6:2, 3:6, 5:7. Ve druhém kole vypadla další mladá Češka Markéta Vondroušová, jež podlehla 4:6, 4:6 Chorvatce Donně Vekičové.

Jednadvacetiletá Siniaková v předchozích dvou vzájemných duelech s Riskeovou neztratila ani set a pátou vyhranou sadu za sebou přidala v úvodu dnešního zápasu. O šest let starší Američanka však dokázala srovnat a poslala utkání do rozhodujícího setu.

V jeho začátku absolvovaly tenistky maratonský druhý game, v němž se dostaly šestnáctkrát na shodu a Siniaková odvrátila osm brejkbolů. Sama pak vzala soupeřce servis v páté hře, a když brejk potvrdila při vlastním podání a vedla 4:2, byla blízko vítězství.

Riskeová však srovnala na 4:4 a poté, co následující tři gamy získaly hráčky čistou hrou, si při servisu Siniakové ve dvanácté hře vypracovala první mečbol. Zápas pak po dvou a půl hodinách ukončila.

O hodinu kratší utkání sehrála osmnáctiletá Vondroušová s Vekičovou. Talentované česká tenistka v obou setech prohrávala 2:5, a i když se jí pokaždé podařilo snížit na rozdíl jedné hry, následně ztratila vlastní servis a obě sady prohrála 4:6. Celkem přišla 66. hráčka žebříčku o servis v zápase šestkrát.

Nadal vstoupil do sezony exhibiční porážkou s Gasquetem

Světová tenisová jednička Rafael Nadal na exhibičním turnaji Kooyong Classic v Melbourne absolvoval opožděný start do sezony. Jednatřicetiletý Španěl v generálce na Australian Open podlehl v utkání plném chyb 4:6, 5:7 Richardu Gasquetovi z Francie.

Nadal se měl původně představit už v závěru minulého roku na exhibici v Abú Zabí, ale start v Emirátech odřekl a následně se odhlásil i z prvního lednového turnaje v Brisbane. Svou absenci zdůvodnil krátkým časem na přípravu poté, co ho v závěru loňské sezony trápilo zranění pravého kolena.

V duelu s Gasquetem na slavném Mallorčanovi zdravotní potíže vidět nebyly. Do formy, díky níž loni vyhrál dva grandslamy a vrátil se na pozici světové jedničky, však měl podle agentury AP daleko.

"Byl to dobrý test a dobrý trénink, to je nejdůležitější," uvedl v rozhovoru na kurtu Nadal a potvrdil, že zdravotně se cítí dobře. "Kdyby tomu tak nebylo, tak bych tady nejspíš nebyl. Takže z tohoto pohledu je to dobrá zpráva," řekl šestnáctinásobný grandslamový šampion, jenž bude na Australian Open obhajovat loňské finále.

Nadalův návrat je dobrou zprávou pro organizátory úvodního grandslamu sezony, kteří v posledních dnech počítají omluvenky hvězd. Kvůli zranění odřekli start Brit Andy Murray a Japonec Kei Nišikori, na obhajobu titulu se po loňském porodu dcery necítí Američanka Serena Williamsová.

Nejistý je start dalšího bývalého šampiona Novaka Djokoviče ze Srbska, jenž letos ještě nehrál kvůli zraněnému lokti. O účasti na Australian Open se chce svěřenec Radka Štěpánka rozhodnout právě po exhibici v Kooyongu.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace):

Turnaj mužů a žen v Sydney:

(tvrdý povrch, muži dotace 528.910 dolarů, ženy 799.000 dolarů):

Muži:



Dvouhra - 1. kolo:

Mayer (Arg.) - M. Zverev (8-Něm.) 7:5, 6:3, De Minaur (Austr.) - Verdasco (Šp.) 6:4, 6:2, F. López (Šp.) - Vukic (Austr.) 4:6, 7:6 (7:5), 6:3, Paire (Fr.) - Bedene (Slovin.) 1:6, 7:6 (7:5), 6:3, Donaldson (USA) - Simon (Fr.) 6:1, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

A. Radwaňská (Pol.) - Kontaová (4-Brit.) 6:3, 7:5, Stosurová (Austr.) - Witthöftová (Něm.) 4:6, 7:5, 6:3, Gavrilovová - Rogowská (obě Austr.) 6:4, 1:6, 7:5.

2. kolo:

Strýcová (ČR) - Makarovová (Rus.) 6:4, 6:1, Cibulková (SR) - Vesninová (Rus.) 6:4, 6:4.

Turnaj mužů v Aucklandu

(tvrdý povrch, dotace 561.345 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Veselý (ČR) - Albot (Mold.) 3:6, 6:1, 7:6 (9:7), Cuevas (6-Urug.) - Daniel (Jap.) 6:3, 6:2, Gojowczyk (Něm.) - Smyczek (USA) 6:3, 4:6, 6:3, Haase (Niz.) - Ruud (Nor.) 0:6, 7:6 (8:6), 6:3, Lacko (SR) - Tsitsipas (Řec.) 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, Johnson (USA) - Caruana (It.) 7:5, 7:6 (7:4).

Turnaj žen v Hobartu

(tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Riskeová (USA) - Siniaková (8-ČR) 2:6, 6:3, 7:5, Niculescuová (Rum.) - Beguová (6-Rum.) 6:3, 6:2.

2. kolo:

Vekičová (Chorv.) - Vondroušová (ČR) 6:4, 6:4, Mertensová (2-Belg.) - Haddadová Maiaová (Braz.) 6:4, 6:4, Buzarnescuová (Rum.) - Friedsamová (Něm.) 7:5, 6:4, Curenková (Ukr.) - Putincevová (Kaz.) 6:3, 6:2.