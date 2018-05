Paříž - Už třetí český souboj uvidí letošní dvouhra žen na grandslamovém French Open. Vzájemný duel v pátečním třetím kole si dnes vybojovaly Barbora Strýcová s Kateřinou Siniakovou.

"Český ženský tenis je úžasný a tohle je ukazatel, že jde dopředu," řekla Strýcová po výhře ve 2. kole nad Ruskou Jekatěrinou Makarovovou.

České duely na grandslamech i turnajích nejsou zvláštností. I tenistky to tak berou. "Pro mě to je soupeřka jako každá jiná a jestli to je Češka Francouzka nebo Američanka, je to soupeř a v ten daný moment je to soupeř, kterého chci porazit. Na to ohledy neberu," vystihla Strýcová víceméně názor všech ostatních.

Duel Strýcové se Siniakovou nejspíše nabídne urputný boj. Zkušenější Strýcová vede vzájemnou bilanci 2:1. "Katka do toho hodně chodí," řekla šestadvacátá nasazená Strýcová. "Jsme velké bojovnice obě dvě. Očekávám další dlouhé výměny a musím se připravit takticky. Bude to i o hlavě," uvedla Siniaková.

Češek bylo v letošním pavouku dvouhry na Roland Garros devět, více hráček měly jen Francouzky a Američanky. "Každý se nás ptá, proč jsem tak dobré, a chce slyšet něco speciálního, ale máme prostě dobré kluby, trenéry a tenisové věci okolo," vysvětlovala zahraničním médiím Karolína Plíšková, která v prvním kole vyřadila krajanku Barboru Krejčíkovou a ve druhém vyzve Lucii Šafářovou.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Petra Kvitová si myslí, že za vzestupem a dlouhodobým úspěchem jsou hlavně rodiče. "Přivedli nás k tenisu a donutili nás tvrdě pracovat. A taky musíme být talentované," ušklíbla se Kvitová.

Zkušené Kvitovou, Šafářovou, Karolínu Plíškovou a Strýcovou doplňují Markéta Vondroušová či právě dvaadvacetiletá Siniaková. Ta je po výhře nad Ukrajinkou Katerynou Kozlovovou 6:7, 6:4, 6:4 podruhé na grandslamu ve třetím kole. "A doufám, že další přidám, že to je začátek a bude se víc dařit," řekla Siniaková.

Rozpolcení při ryze českých zápasech jsou fanoušci. Strýcovou i Siniakovou proti zahraničním soupeřkám v Paříži povzbuzovala jejich početná skupinka. Při jejich vzájemném utkání se budou muset rozdělit. "Jestli pro jistotu radši neodjedou...," vtipkovala Siniaková a doplnila: "Dobré je, že jedna Češka určitě půjde dál."