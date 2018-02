Ilustrační foto - V sídle hnutí ANO na pražském Chodově se 4. prosince sešli všichni členové budoucí Babišovy vlády. Měli by se bavit o prioritách kabinetu. Na snímku je Martin Stropnický při zasedání.

Ilustrační foto - Martin Stropnický

Sofia - Německo zapůjčí do České republiky originál mnichovské dohody, jednoho z nejdůležitějších dokumentů české moderní historie. Uvedl to dnes ministr zahraničí Martin Stropnický. Prohlásil to po schůzce s německým protějškem Sigmarem Gabrielem na okraj jednání ministrů zahraničí zemí Evropské unie v hlavním městě Bulharska, které v tomto pololetí unii předsedá.

"Velmi si vážím toho, že německá strana zapůjčí do České republiky originál Mnichovské dohody. Poděkoval jsem Sigmaru Gabrielovi," napsal Stropnický na twitteru. Uvedl také, že v rozhovoru s německým ministrem zahraničí ocenil skvělou úroveň česko-německých vztahů a zdůraznil význam strategického dialogu mezi oběma státy.

"Naším společným cílem je další prohloubení strategické spolupráce, a to i v rámci EU," dodal.

Dohoda, kterou 30. září 1938 podepsali v bavorské metropoli zástupci Británie, Francie, Itálie a Německa, přinutila tehdejší Československo, které k jednání nebylo přizváno, vzdát se opevněného pohraničí obývaného sudetskými Němci. Byla jedním z klíčových milníků v dějinách Československa, které vzniklo před 100 lety.

Před deseti lety byly v Národním muzeu v Praze vystaveny tři originály mnichovské dohody; francouzský exemplář byl zřejmě ztracen. Součástí dokumentů, které si na několik let po válce odvezli Američané, byly také původní mapy sloužící k upřesnění územních požadavků nacistického Německa vůči tehdejšímu Československu. Vzácné dokumenty byly pojištěny na částku v řádech milionů korun a jejich vystavení v trezorové vitríně provázela přísná bezpečnostní opatření. Hlídal je kamerový systém i nepřetržitá ostraha. Výstavu vidělo přes čtvrt milionu lidí.