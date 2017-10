Praha - Výroba obráběcích a tvářecích strojů, jako jsou soustruhy, vrtačky a brusky, v Česku loni meziročně klesla o 14,2 procenta na 14,8 miliardy korun. Vývoz se snížil o 11,5 procenta, dovoz o 26,2 procenta. Vyplývá to z údajů Svazu strojírenské technologie, které má ČTK k dispozici. Pro letošek svaz očekává návrat k předloňskému růstu.

"Na domácím trhu bylo hlavním důvodem poklesu spotřeby výrazné omezení čerpání evropských dotací. V exportu to byl výrazný pokles poptávky v Číně a pokračující problémy v Rusku. Podobným problémům čelilo i Německo, náš hlavní exportní partner," uvedl ředitel svazu Oldřich Paclík. Více než třetinu domácí výroby tvořily stroje pro broušení a ostření. Následovala obráběcí centra se zhruba pětinovým podílem, dále tvářecí stroje a soustruhy.

V průběhu letošního roku podle Paclíka přicházejí od členských firem svazu pozitivní signály, i když výsledky z roku 2015 patrně překonány nebudou. "Typickým znakem našeho oboru je značná cykličnost. Je to dáno mimo jiné tím, že řada zakázek je dlouhodobého charakteru. Nejedná se o nějakou hromadnou pásovou výrobu, která má rovnoměrnější tok," dodal.

Vývoz loni klesl o 11,5 procenta na 15,4 miliardy korun. Zhruba 30 procent šlo do Německa, následovaly Rusko, Čína, Slovensko a Polsko. Dovoz se snížil o 26,2 procenta na 11,2 miliardy korun. Z Německa to bylo téměř 40 procent, s velkým odstupem následovaly Japonsko, Itálie a Švýcarsko.

Pokud jde o technologickou vyspělost, patří Česko k lepšímu průměru, uvedl Paclík. Za nejúspěšnější české firmy považuje TOS Varnsdorf, Tajmac-ZPS Zlín, TOS Hulín a Kovosvit MAS Sezimovo Ústí. "Doménou českých firem jsou subdodavatelé automobilového průmyslu, dále energetický průmysl, výroba zemědělských nebo stavebních strojů," doplnil.

Tržby na jednoho zaměstnance kvůli automatizaci a robotizaci za posledních deset let vzrostly více než dvojnásobně. "Lidí v oboru pracuje čím dál méně, jejich nedostatek se však přesto zvětšuje. Mluví se o tom, že ve strojírenství a možná v celém zpracovatelském průmyslu chybí 100.000 až 150.000 lidí. V našem oboru je to v řádu tisíců. Na druhou stranu je třeba vidět, že robotizace bude postupovat. A navíc se to zlevňuje. Robot už je často levnější než dělník, takže už to má ekonomický rozměr," uvedl Paclík.

Firmy v oboru podle něj nyní potřebují tvůrčí lidi, tedy programátory, konstruktéry a technology. "Lidi, kteří jsou schopni přeměnit znalosti v peníze. Prostor pro nekvalifikovanou sílu je minimální, skoro žádný," doplnil. Problém vidí v tom, že tato práce nepřipadá mladé generaci dostatečně atraktivní.

Podle průzkumu analytické společnosti CEEC Research mezi řediteli 151 strojírenských firem české strojírenství letos meziročně vzroste o 3,7 procenta, v příštím roce zpomalí růst na 1,5 procenta. Tři pětiny strojírenských firem měly v polovině roku více zakázek než před rokem. Zakázky měly v průměru na 12,2 měsíce dopředu. Na nedostatek zaměstnanců si stěžovalo 95 procent firem. Firmy situaci řeší například zaměstnáváním cizinců.

Svaz strojírenské technologie sdružuje 49 firem z Česka a Slovenska. V České republice pokrývají podniky sdružené ve svazu více než 70 procent výroby obráběcích a tvářecích strojů. V objemu výroby patřilo loni Česku 14. místo na světě, nejlepší byly Čína, Německo a Japonsko. V přepočtu na obyvatele bylo Česko osmé.

Od 9. do 13. října se v Brně koná 59. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. Zúčastní se ho 1610 vystavovatelských firem ze 32 zemí. Zahraniční firmy tvoří polovinu, největší podíl patří stejně jako loni Německu s 245 vystavovateli. Hlavním tématem bude automatizace a digitalizace průmyslu, takzvaný průmysl 4.0.

Výroba, vývoz a dovoz obráběcích a tvářecích strojů v ČR (v mld. Kč)

Rok Výroba Vývoz Dovoz 2001 10,65 10,42 11,85 2002 7,37 8,34 10,00 2003 6,22 7,23 10,60 2004 7,30 9,44 12,49 2005 9,36 9,72 10,71 2006 10,59 10,63 10,94 2007 13,77 13,98 12,80 2008 15,44 14,62 12,06 2009 10,66 11,20 5,94 2010 9,38 10,61 5,28 2011 11,38 13,51 9,15 2012 14,13 14,64 9,07 2013 13,89 14,72 9,50 2014 15,46 16,39 13,15 2015 17,26 17,38 15,22 2016 14,81 15,39 11,23

Zdroj: Svaz strojírenské technologie