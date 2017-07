Praha - Členy sněmovní komise k únikům údajů z vyšetřování zajímala při dnešním slyšení náměstka nejvyššího státního zástupce Igora Stříže hlavně ochrana informací a spisů a nakládání s nimi. Stříž novinářům podobně jako náměstek policejního prezidenta Jaroslav Vild řekl, že debata se vedla v obecné rovině, nebyl ani zproštěn mlčenlivosti.

Stříž poslance seznámil s tím, jak je omezen přístup jednotlivých státních zástupců a pracovníků administrativy do spisů, i s jejich kybernetickou ochranou. "Ne každý státní zástupce ani ne každý zaměstnanec administrativy může nahlédnout do všech spisů, pracují pouze se spisy, které patří do jejich působnosti," řekl Stříž.

Připustil, že pokud se někdo ze státních zástupců informaci "vypustit", jen stěží tomu lze zabránit. V minulosti ale takový případ podle Stříže zaznamenán nebyl. "Nepamatuji a nebylo zaznamenáno žádné kárné řízení pravomocně skončené, které nějakým způsobem by usvědčilo nebo potvrdilo, že by státní zástupce informaci z konkrétního trestního řízení poskytl neoprávněně," zdůraznil náměstek nejvyššího žalobce.

Jméno předsedy hnutí ANO a bývalého ministra financí Andreje Babiše při Vildově ani Střížově slyšení nepadlo. Právě aféra kolem Babiše a novináře jeho bývalého deníku Marka Přibila podnítila vznik komise.