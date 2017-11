Liberec - Fotbalisté Liberce porazili ve 14. ligovém kole Ostravu 2:1. Domácí poslal ve třetí minutě do vedení Radim Breite, ve 13. minutě srovnal Tomáš Mičola, ale v 71. minutě rozhodl střídající Radek Voltr. Slovan vyhrál nad Baníkem pátý z poslední šesti ligových zápasů a v tabulce se vrátil před Spartu. Naopak slezský nováček protáhl čekání na vítězství na třináct kol a klesl o skóre na poslední místo.

"Po výpadku v Jihlavě ztratit doma body by bylo složité. Naším přáním je, abychom si to za 14 dní doma rozdali s Olomoucí o druhé nebo třetí místo. K tomu jsme potřebovali vyhrát a musíme něco přivézt z Bohemky," řekl na tiskové konferenci trenér Slovanu Jindřich Trpišovský.

"Je to každý týden stejná písnička. Když to vezmu, tak nás přehrály jen Slavia a Plzeň. V ostatních zápasech jsme nijak nezaostávali. Nevím, za co platíme daň, co děláme špatně. Nejsme bezmocní, nejsme v křeči, ale prostě to výsledkově nezvládáme," posteskl si ostravský kouč Radim Kučera.

Liberec vstoupil do zápasu lépe a hned ve třetí minutě otevřel skóre. Pulkrab posunul ve vápně na volného Breiteho a ten střelou mezi nohy překonal brankáře Šustra.

Domácí záložník zaznamenal svůj druhý gól v ligové sezoně. "V jednu chvíli se mi to zadrhlo pod nohou, ale naštěstí to prošlo mezi dvěma hráči," uvedl Breite.

Baníku chvíli trvalo, než se oklepal, ale pak ve 13. minutě z první útočné akce srovnal. De Azevedo vysunul kolmicí Mičolu, domácí gólman sice vyběhl, ale zasáhl tak smolně, že se odrazil před hostujícího záložníka a ten střelou do prázdné branky srovnal. Také ostravský středopolař se dočkal druhé trefy v ligovém ročníku.

Liberec měl ve zbytku první půle více ze hry, ale do šancí se nedostával. Severočeši naopak vzadu udělali několik chyb, po té Kudelově z 37. minuty šel ze strany sám na gólmana De Azevedo a křížnou střelou těsně minul.

Druhý poločas odstartoval lépe Baník. Ve 47. minutě po centru zakončoval na malém vápně bývalý liberecký hráč Baroš, ale v záklonu mířil příliš vysoko. V 64. minutě po delší době zahrozil i Liberec. Po Pulkrabově přiťuknutí pálil Breite a k druhému gólu v utkání mu chyběl jen kousek. Vzápětí se Voltr marně dožadoval penalty.

Slovan stupňoval tlak a v 71. minutě šel znovu do vedení. Karafiátova kolmé přihrávka prošla až na Voltra, ten sám před Šustrem nezaváhal a poslal míč přesně k tyči.

"Ondra Karafiát odvedl výbornou práci, ze stopera často útočí. Perfektně to prostrčil, prošlo to na mě. Dal jsem to podél gólmana, on si na to sáhl, takže jsem měl ještě štěstí," řekl Voltr.

Domácí útočník dal svůj první soutěžní gól od května a Ostrava 29. inkasovanou brankou jen potvrdila pozici nejhůře bránícího celku ligy. "Ulevil jsem si, není to příjemné čekat tak dlouho na gól. Já jsem pořád věřil, že to týmu vrátím," dodal Voltr.

"V zápase byly tři zlomové body. Řešení De Azeveda při šanci, kdy to chtěl vzít na sebe a mohl nahrávat. Poté šance Milana Baroše a samozřejmě inkasovaná branka. Prostředkem hřiště si necháme dát kolmý míč, je to nepochopitelné. Ta chyba nás stála minimálně jeden bod," řekl Kučera.

Liberec ve zbytku zápasu už nepřipustil komplikace a připsal si třetí domácí ligovou výhru po sobě. "Za stavu 1:1 jsme věřili, že to zlomíme, že kondiční stránka bude hrát pro nás, to se nakonec potvrdilo. Pozitiva z toho utkání jsou v podstatě jen to, že jsme ubojovali vítězství, a pak vstup do utkání. Jinak náš výkon nebyl moc dobrý," uvedl Trpišovský.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Liberce): "Pozitiva z toho utkání jsou v podstatě jen to, že jsme ubojovali vítězství, a pak vstup do utkání, který byl takový, jaký jsme si představovali. Dali jsme rychlou branku. Zbytek už tolik pozitivní není. Sehráli jsme tradiční zápas z poslední doby, v momentě, kdy vedeme, tak soupeři po hrubé chybě dovolíme lacino skórovat. To soupeře nakopne a pak jsme se v průběhu utkání trochu trápili. Po inkasovaném gólu nebyl náš výkon dobrý. Špatně jsme vstoupili do druhého poločasu, Baník byl hodně aktivní přes Milana Baroše. Přežili jsme dvě nebezpečné situace. V době, kdy jsme se trápili snad nejvíc, se nám povedla hezká akce. Ondra Karafiát našel Voltra a ten utkání rozhodl. Za stavu 1:1 jsme věřili, že utkání od 70. minuty zlomíme, že kondiční stránka bude hrát pro nás, protože v tom jsme silní. To se nakonec potvrdilo. Po výpadku v Jihlavě ztratit doma body by bylo složité. Naším přáním je, abychom si to za 14 dní doma rozdali s Olomoucí o druhé nebo třetí místo. K tomu jsme potřebovali vyhrát a musíme něco přivézt z Bohemky."

Radim Kučera (trenér Ostravy): "První poločas byl vyrovnaný, skončil 1:1. Druhý poločas opět vyrovnaný, prohráli jsme ho 0:1. V zápase byly tři zlomové body. Řešení De Azeveda při šanci, kdy to chtěl vzít na sebe a mohl nahrávat. Poté šance Milana Baroše a samozřejmě inkasovaná branka. Prostředkem hřiště si necháme dát kolmý míč, je to nepochopitelné, tohle nás stojí body. Je to každý týden stejná písnička. Když to vezmu, tak nás přehrály jen Slavia a Plzeň. V ostatních zápasech jsme nijak nezaostávali. Soupeř udělá chyby v obraně stejně jako my, my ji nepotrestáme, soupeř ji potrestá. Některé chyby jsou individuální, některé systémové a některé nepochopitelné. Dneska nás minimálně jeden bod stála chyba při gólu na 2:1. Potřebuje tři body asi od třetího kola, pořád se to opakuje. Ty zápasy mi připadají podobné. Jsme za takové otloukánky, šance nedáme a inkasuje hloupé góly. Nevím, za co platíme daň, co děláme špatně. Nejsme bezmocní, nejsme v křeči, ale prostě to výsledkově nezvládáme."

Slovan Liberec - Baník Ostrava 2:1 (1:1)

Branky: 3. Breite, 71. Voltr - 13. Mičola. Rozhodčí: Julínek - Hrabovský, Pospíšil. ŽK: Voltr, Bosančič - Morgan, Mičola. Diváci: 4875.

Sestavy:

Liberec: Kolář - Coufal, Kúdela, Karafiát, Kerbr - Kulhánek - Bartl (80. Mikula), Bosančič, Breite, Hybš (45. Voltr, 90. Graiciar) - Pulkrab. Trenér: Trpišovský.

Ostrava: Šustr - Pazdera, Pokorný, Azackij, Morgan - Mičola (83. Macej), Šindelář, Hrubý (78. Poznar), Granečný - De Azevedo (60. O. Šašinka) - Baroš. Trenér: Kučera.