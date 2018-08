Chůze žen na 20 km na ME v Berlíně. Vlevo je Anežka Drahotová z ČR.

Chůze žen na 20 km na ME v Berlíně. Vlevo je Anežka Drahotová z ČR. ČTK/AP/Matthias Schrader

Berlín - Chodkyně Anežka Drahotová v průběhu dnešního závodu pomýšlela i na evropský titul, ale nakonec i po druhém místě zářila štěstím. Věděla totiž, že na trati víc udělat nemohla. Nelitovala, že byla aktivní a Španělka Mária Pérezová ji čtyři kilometry před cílem předstihla a udělala rozhodující trhák.

"Věděla jsem, že jsem dobře připravená. Šla jsem do toho s tím, že udělám, co bude v mých silách. Možná jsem třeba nešla úplně takticky dobře, mohla jsem víc pošetřit síly, ale trenér mi dal pokyny, že když se budu cítit dobře, že to mám zkusit. Víc jsem udělat nemohla," popisovala.

Uznala, že v závěru jí chyběly síly, aby Španělce odolala. Znala kvalitu Pérezové z MS družstev v čínském Tchaj-cchangu, kde byla o deset sekund před ní. "Já jsem tam skoro umřela, aby mě nepředešla. To si pamatuju. Věděla jsem, že je dost silná. Myslím si, že má malinko problém s technikou, takže jsem věděla, že když půjde se mnou, tak třeba se bude snažit jít vážně čistě. Věděla jsem, že je dobře připravená a že tam šetří. Snažila jsem se bojovat o zlato, ale to už nešlo," vykládala třiadvacetiletá chodkyně.

Musela se vyrovnat s téměř dvouhodinovým odložením ranního startu kvůli úniku plynu v blízkosti závodního okruhu. "Nejdřív nám řekli dvacet minut, pak čtyřicet. Vždycky jsem si sedla, pak jsem šla rovinku, pak na záchod, taková kolečka jsem chodila, už jsem z toho byla taková nervózní. A pak nám řekli, že půjdeme s muži, tak jsem si sedla do stanu. Lukáš Gdula mě občerstvoval, spíš jsme si dělali fórky, Tomáš Dvořák říkal vtipy, takže to bylo dobré," řekla.

Drahotová měla trošku obavu, aby ve společném závodě s muži nepřepálila úvod. "Ale konec byl docela příjemný. Jak nás docházeli, tak jsem se chvilku i s Christopherem Linkem, řekla bych tak kilák, vyvezla, to bylo fajn. I když potom tam byl trochu zmatek, na obrátce jsem se snažila jenom lehce zmapovat, jak jsem na tom, a to se vůbec nedalo," uvedla juniorská mistryně světa z roku 2014.

Smíšený závod prospěl atmosféře na Evropské míli v centru města, kde se konal. "Atmosféra byla neskutečná, to jsem fakt nezažila. Po celé trati byli fanoušci, celou dobu někdo řval, slyšela jsem trenéra, protože stál na straně, kde fanoušci být nemohli. Pak jsem slyšela taťku, ještě i pár českých hlasů, ale opravdu to byl takový řev, že to bylo neskutečné," rozplývala se Drahotová.

Večer se chystá na Olympijský stadion, protože v akci bude její přítel Patrik Šorm, člen čtvrtkařské štafety. "Půjdu se podívat na štafetu 4x400 metrů a na další disciplíny. Včera dali český rekord, věřím, že to ještě zlepší," dodala Drahotová.