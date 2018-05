V Plzni pokračovaly 4. května Slavnosti svobody, oslava osvobození města americkou armádou v roce 1945. Slavnosti trvají do 6. května. V parku za obchodním centrem Plzeň Plaza je k vidění tábor 16. obrněné divize US Army.

Plzeň - Braňte si svoji svobodu! Tak zněl nejčastější apel zhruba 500 plzeňským studentům, kteří dnes přišli s vlaječkami besedovat se sedmi americkými a belgickými veterány druhé světové války. Náměstek primátora Martin Baxa (ODS) označil akci za jednu z nejdůležitějších součást oslav Slavností svobody, které dnes v Plzni pokračují druhým dnem a skončí v neděli.

Hejtman Josef Bernard (ČSSD) předal všem deseti veteránům stříbrnou hvězdu jako symbol míru a naděje, kterou při osvobození přinesli lidem v kraji i celém tehdejším Československu. Američané osvobozovali před 73 lety Plzeň se symbolem bílé hvězdy.

"Když jsem přijel v květnu do Plzně, tak jsem tu viděl ty nejšťastnější a nejvděčnější lidi v celém svém životě," uvedl tradiční účastník slavností Earl Ingram z americké 2. pěší divize, jemuž bude v září 96 let. Byl odveden v 18 letech a v armádě pak sloužil přes 34 let. Podle něj se nesmí těžké období II. světové války opakovat. "Musíte žít v míru, lásce a přátelství, abyste nemuseli přinášet oběti jako vaši předci," dodal.

Podle Američana Georga Thompsona, jemuž bude v říjnu 94 let, byly tanky jeho 16. obrněné divize první, které dorazily do Plzně. "Ze 14.000 bojových jednotek jsme byli ti šťastlivci, kteří mohli dojet až k vám. Prosím, střežte svoji svobodu!" dodal. Thompson na otázku studentů uvedl, že mu válka vzala tři roky mladého života; do armády přišel jako chlapec a odcházel jako muž. "Mladí kluci se cítí nezranitelní a dělají věci, do nichž bychom se dnes rozhodně nepouštěli," řekl.

Podle 93letého Jamese Duncana z 2. pěší divize nebyl nikdo z přítomných veteránů hrdinou v pravém slova smyslu. "Konali jsme svou povinnost a konali ji přiměřeně dobře," uvedl. Dodal, že se modlí za Česko, aby si dokázalo svobodu uchovat. "Musíte o ni bojovat každý den a k tomu vám dopomáhej Bůh!" řekl.

Belgičtí veteráni připomněli, že byli převážně válečnými dobrovolníky, kteří odešli do odboje kvůli tomu, aby nemuseli jít na práci do Německa. Valére Gustin, tehdy vojín 17. praporu pěchoty, je v Plzni po roce 1945 po loňské návštěvě podruhé. Studentům řekl, že za války cítil obrovskou nenávist k Němcům a že v EU už nebude nic podobného existovat, pokud budou všechny státy schopné spolupracovat. "My jako Evropané si musíme rozumět. Ale nesmíme zapomínat na minulost," uvedl.

V Plzni dnes odpoledne ještě veteráni položí květiny u památníků 2. pěší divize a 16. obrněné divize a československým vojákům bojujícím na západní frontě. Od 20:00 zahraje na náměstí The Count Basie Orchestra z USA.