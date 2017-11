Zlín - Útočník Sparty Josef Šural považoval dnešní remízu ve Zlíně za zbytečnou ztrátu dvou bodů. O třetí výhru za sebou po úspěších v Jablonci a nad Baníkem Ostrava přišla Sparta až v nastavení, kdy právě Šural neuhlídal střelce vyrovnávací branky Adriana Džafiče.

"Nepodali jsme nějaký super výkon. Ale měli jsme dnes vyhrát," řekl novinářům po zápase Šural, který viděl příčinu nezdaru ve ztrátě aktivity. "Posledních patnáct minut jsme neudrželi jediný balon. Ale ani mi nepřišlo, že bychom přestali běhat. V závěru se to na nás však valilo," dodal.

Zlín totiž po druhém inkasovaném gólu ožil, začal nakopávat dlouhé míče a získal výraznou převahu. "Ze třiceti nakopnutých balonů stačil jeden, který propadl a soupeř vyrovnal. Myslím, že to Gajičovi při nákopu sjelo až do kraje. Džafiče jsem stíhal, bohužel už jsem jej jen mohl faulovat v trestném území na penaltu. Věřil jsem, že to nedá. Bohužel," posteskl si kapitán Sparty, jenž byl přesvědčen, že na výpadku v závěru se neprojevily ubývající síly.

"Jak jsme se dostali do vedení, tak jsme nebyli schopni něco vpředu vymyslet. Ani jsme si nevypracovali nějakou šanci, abychom zápas rozhodli," uvedl Šural, který ve 24. minutě vstřelil vyrovnávací branku Sparty na 1:1 z přímého kopu. Tomu předcházel souboj Šurala s faulujícím stoperem Bačou.

"Nevím, jak k situaci v souboji došlo, jestli jsme se srazili hlavami. Couval jsem. Trestný kop jsem trefil přesně," konstatoval Šural. V posledních čtyřech soutěžních zápasech už to byla jeho šestá branka. A v lize pátá, která jej vynesl do čela tabulky klubových kanonýrů před Davida Lafatu.

Také na druhém gólu Sparty měl Šural podíl. Po jeho diskutabilním souboji s Traorém jeho hlavičku ještě tečoval domácí stoper Gajič hlavou na tyč a odražený míč vrátil Janko do sítě.

"Nevím, jestli to byl faul. Neříkám, že se jednalo o čistý souboj. Když si ale sestříháte Traorého bránění při standardních situacích, tak vám z toho vyjdou tři penalty. Podle mě rozhodčí neměl na to, aby mu pískl penaltu, tak to dopadlo takto," popsal Šural situaci před druhým gólem Sparty.

Současná střelecká forma jej těší. "Je hezké, že jsme tři zápasy neprohráli, ale potřebujeme vyhrávat. A ne sbírat jen bod za remízy. Hrajeme nyní o to, abychom se po podzimu dotáhli na druhou Slavii," prohlásil Šural.