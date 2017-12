Studenti Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové se zapojili 3. října do studentských voleb a vyzkoušeli si sněmovní volby nanečisto. Celostátní akci pořádá společnost Člověk v tísni, výsledky zveřejní 4. října.

Praha - Středoškoláci ze 397 škol v Česku si dnes a ve středu vyzkouší volbu prezidenta. Vybírat budou z devíti kandidátů, kteří se o post hlavy státu ucházejí. Studenti se při takzvaných Studentských volbách, které od roku 2010 pořádá společnost Člověk v tísni, seznamují s principy demokratických voleb a volebním systémem. Průzkumy pak podle organizátora potvrzují, že toto hlasování má pozitivní dopad na zvýšení účasti prvovoličů ve skutečných volbách.

"Zájem škol o Studentské volby je veliký, a to i přesto, že se v letošním školním roce konají již podruhé. Potvrzuje se, že vyučující je považují za smysluplný projekt, který studenty atraktivní formou seznamuje s principy zastupitelské demokracie a přispívá k výchově aktivních občanů," uvedl zakladatel a ředitel projektu Karel Strachota.

Studentské volby se konaly už sedmkrát, naposledy to byly letos v říjnu sněmovní volby. Prezidenta zatím středoškoláci vybírali jen jednou, a to v roce 2012. Z více než 60.000 hlasujících se dvě pětiny přiklonily k Vladimíru Franzovi, skutečný vítěz voleb Miloš Zeman skončil na čtvrtém místě.

Do Studentských voleb se mohly zapojit všechny střední školy, volit budou studenti starší 15 let, zatímco ve skutečných volbách mohou volit lidé až po dovršení 18 let. Výsledky Studentských voleb zveřejní organizátor ve středu 13. prosince v podvečer.

O prezidentský úřad bude v lednu soupeřit prezident Miloš Zeman s osmi vyzyvateli. Jsou jimi bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš, diplomat Pavel Fischer, předseda strany Rozumní Petr Hannig, lékař Marek Hilšer, textař Michal Horáček, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek, bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek a bývalý předseda ODS Mirek Topolánek.