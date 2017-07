Praha - Dvanáct nadaných středoškoláků se zájmem o fyziku si v září bude moct vyzkoušet práci vědců ve špičkových laserových centrech ELI Beamlines a HiLASE v Dolních Břežanech. Ve spolupráci s vědecko-populárním časopisem Vesmír pro ně centra zorganizují Talentovou akademii. Během tří dnů jim zpřístupní laboratoře, kam se běžně dostanou pouze vybraní zaměstnanci Fyzikálního ústavu Akademie věd (AV). ČTK o tom informoval Marek Janáš z časopisu Vesmír.

První ročník Talentové akademie se bude konat letos od 8. do 10. září. Určena je pro studenty čtyřletých gymnázií nebo vyšších stupňů víceletých gymnázií či odborné střední školy se zájmem o přírodovědné předměty, zejména pak fyziku. Zájemci se mohou přihlásit na webu do 22. července. Finalisty vybere odborná porota vědců Fyzikálního ústavu AV do 6. srpna a výsledky zveřejní následující den.

Vybraní studenti se seznámí s prací vědeckých týmů a fungováním laserových center. Na jeden den se stanou součástí výzkumného týmu a seznámí se s nejmodernějšími laserovými technologiemi. Pod vedením laserového experta se zapojí do práce na společném vědeckém projektu, který potom vyhodnotí a budou prezentovat. Nejúspěšnější ze studentů získají nabídku k další dlouhodobé spolupráci, uvedl Janáš.

Laserová centra v Dolních Břežanech byla postavena s pomocí evropských peněz a otevřena v roce 2015. Zatímco ELI se profiluje jako centrum základního výzkumu, HiLASE má blíže k průmyslovým aplikacím. Centra se řadí ke špičkovým pracovištím s unikátními laserovými systémy, které patří k nejvýkonnějším na světě. V červnu do ELI dorazil první superlaserový systém z USA. Celkem mají v halách stát superlasery čtyři. Plně do provozu by se ELI mělo dostat během příštího roku.