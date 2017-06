Praha - Šest zemí Středoevropské obranné spolupráce (CEDC) připraví společné cvičení na ochranu hranic. Po jednání zástupců ministerstev obrany zemí CEDC to řekl rakouský ministr obrany Hans Peter Doskozil. Podle českého ministra obrany Martina Stropnického (ANO) by se mělo cvičení uskutečnit v řádu několika měsíců. Měla by se podle něj procvičit součinnost armád v případě simulované krizové situace. Na CEDC se podílejí Česko, Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Slovinsko a Chorvatsko, uskupení letos předsedá Česká republika.

Otázka migrace byla podle účastníků setkání jedním z hlavních bodů jednání. Týká se jí i příprava takzvaného akčního plánu. Vyhotovení dokumentu má na starosti Rakousko. Podle Stropnického by v několika týdnech měl dostat konkrétní podobu. Bude rozdělovat úlohy jednotlivých armád a dalších organizací členských zemí v případě potřeby společného zásahu.

"Budeme se vzájemně v regionu podporovat, jak z hlediska policejní a vojenské spolupráce, tak i z hlediska civilních sil s cílem chránit naše hranice. To chceme jasně dokumentovat, že jdeme společným směrem, chceme to odpovídajícím způsobem prezentovat i v Bruselu," řekl Doskozil. Země CEDC to podle něj budou požadovat jako úkol Evropské unie, ale nechtějí do projednání v Bruselu čekat. Jedním ze společných kroků má být cvičení, na kterém by CEDC podle Doskozila chtělo ukázat, jak si představuje ochranu společných hranic.

Doskozil zároveň poznamenal, že hlavní myšlenkou vzniku akčního plánu bylo myšlenka, že když jde o téma ochrany vnějších hranic a o bezpečnost lidí, je potřeba využít všech možných prostředků. "V Bruselu jsme se zatím v této oblasti nedostali moc daleko, zatím to není jednotně uznáváno, že bychom se měli vydat společně touto cestou," podotkl.

Rakouský ministr obrany se také vyslovil pro zřízení center mimo Evropskou unii, takzvaných hotspotů. V nich by se rozhodovalo o migrantech, kteří by na území unie mířili.

Podle Stropnického se mluvilo i o celkové bezpečnostní situaci v Evropě, o nutnosti jejího posilování. Odkázal při tom na nedávnou pražskou konferenci, na které se předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker vyslovil pro vytvoření Evropského obranného fondu (EDF), který by sloužil k částečnému financování společné evropské obrany.

Tématem setkání byla i situace v oblasti západního Balkánu.