Vídeň - Letadlo Iljušin IL 62 M, které kdysi patřilo Československým aeroliniím (ČSA), zdobí ode dneška střechu hotelu ve Štýrském Hradci (Graz) na jihu Rakouska. Třiapadesát metrů dlouhý stroj bude sloužit pro pořádání společenských akcí, informovala rakouská agentura APA. V červnu se vedle Iljušinu na střeše hotelu objeví ještě vyřazený Boeing 727-200, v němž bude restaurace.

Osobní letadlo, jehož dubnový převoz i pozdější sestavování vyvolalo značnou pozornost, bylo dnes vyzvednuto na střechu nově budovaného hotelu Nova v hlavním městě rakouské země Štýrsko. Před usazením byl Iljušin nově nalakován a opatřen nápisem Nova Air.

Letadlo postavené roku 1976 v někdejším Sovětském svazu létalo až do roku 1991 u Československých aerolinií. V letech 2000 až 2013 už ale stálo v severorakouském městečku Heidenreichstein, asi 30 kilometrů jižně od Jindřichova Hradce, kde sloužilo jako restaurace.

K vyzdvihnutí stroje o délce 53 metrů a rozpětí křídel 43 metrů byly zapotřebí tři jeřáby. Na střeše hotelu letadlo dosedlo za přihlížení asi šesti desítek zvědavců zhruba po dvou hodinách. "Je to něco celosvětově unikátního," uvedl ředitel hotelu Nova Helmut Neukam.

Druhý stroj, Boeing 727-200, který usedne na střechu ubytovacího zařízení v červnu, je už na cestě do Štýrského Hradce. Během několika dní by měl po Dunaji doplout do Horních Rakous a poté být na nákladních vozech převezen na jih Rakouska.

Zatímco v Iljušinu bude vestavěný bar, v Boeingu bude restaurace, do které bude moci přijít posedět až 45 hostů. Slavnostní otevření nezvyklého hotelu je plánováno na 9. července. Před tím budou mít lidé možnost si bar i restauraci v letadlech prohlédnout během dne otevřených dveří. "Potom budeme mít doufejme dost rezervací, aby se investice ve výši více než dvou milionů eur vyplatila," řekl ředitel hotelu Nova Neukam.