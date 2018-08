Praha - Internetová televize Stream.cz pod hlavičkou společnosti Seznam.cz nabídne v podzimním schématu více než deset nových projektů. Hlavními budou seriály Hasičárna Telecí z prostředí vesnické dobrovolné požárnické jednotky a pokračování denního seriálu Kadeřnictví, určeného spíše pro ženské publikum. Společnost se zaměří i na seriály a pořady pro celou rodinu. Firma o tom informovala novináře.

"Už na jaře jsme říkali, že Seznam půjde více do mainstreamu, zábavy pro celou rodinu. V tomto budeme pokračovat i na podzim. Také vzniknou krátké pořady, ze kterých si vybere každá rodina něco zajímavého. Kromě spousty pořadů, které debutovaly na jaře a budou pokračovat, přidáváme do programu minimálně deset novinek. Do konce roku přibudou ještě další," řekl ředitel obsahu Seznam.cz Igor Kalaš.

Seriál Hasičárna Telecí s Bolkem Polívkou v hlavní roli budou moci diváci sledovat od 15. září každou sobotu na Stream.cz. Druhá série Kadeřnictví nabídne 21 dílů a vysílat se bude od 3. září třikrát týdně.

Mezi nové projekty z kategorie menších formátů patří například dokumentární pořad Černota. Dvojice tvůrců v první sérii zmapuje pražskou drogovou scénu, v dalších dvou sériích se bude věnovat jiným tématům z podsvětí hlavního města.

Několik cyklů bude odhalovat zákoutí České republiky. Záhadnými místy, jako jsou například lomy Mokřina nebo hrad Svojanov, bude provázet Jaroslav Mareš v pořadu Tajemno. Osmidílný cyklus Kokpit dokořán ukáže Česko z ptačí perspektivy. Pivní expert David Binar pak v pořadu Pivní republika představí české minipivovary, přičemž odstartuje U Fleků.

Nový projekt pro mladší generaci přinese Johny Machette, platforma Underground Comedy představí nové stand-upy. "Kromě zábavy se ale budeme věnovat i něčemu, co ještě podle mě v médiích nebylo. Oslovili jsme forenzní genetičku Halinu Šimkovou, která bude v pořadu Expertiza odkrývat nesrovnalosti v kriminálních seriálech a filmech," uvedl manažer provozu Stream.cz Filip Vážanský.

Prostor dostane i umělecký počin Vetřelci a plameňáci sochaře Pavla Karouse. "Projekt navazuje na cyklus Vetřelci a volavky, který se věnoval umění ve veřejném prostoru v reálném socialismu. Nový pořad bude o reálném kapitalismu. Základní témata se budou točit kolem památníkové tvorby, realizací v rámci corporate-artu nebo dočasných realizací na festivalech," uvedl autor počinu, který bude na programu v říjnu.

Podle údajů z měření AdMonitoring ze začátku letošního roku měl loni v prosinci Stream.cz 2,79 milionu uživatelů a 25,7 milionu přehrání videí. Mateřský Seznam.cz patří jeho zakladateli Ivu Lukačovičovi. Jeho weby měsíčně navštíví 7,8 milionu unikátních uživatelů.