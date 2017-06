Brno - Stížností proti Česku u Evropského soudu pro lidská práva v posledních letech ubylo, stejně jako verdiktů štrasburského tribunálu o porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Česko dnes za úroveň dodržování lidských práv i respekt ke štrasburské judikatuře pochválili jak generální tajemník Rady Evropy Thorbjorn Jagland, tak předseda Evropského soudu pro lidská práva Guido Raimondi. Oba se účastní odborné konference o závaznosti soudního rozhodování. V Evropě se dle předsedy Bohuslava Sobotky projevují snahy o stírání hranic mezi výkonnou a soudní mocí. Označil to za nebezpečný trend, proti kterému je třeba bojovat.

"Česko je dobrý žák," řekl Jagland. Počet stížností by mohl ještě klesnout, pokud Česko ratifikuje dodatkový protokol k úmluvě, na jehož základě by se vrcholné soudy mohly obracet na Evropský soud pro lidská práva s předběžnými otázkami. Podobně se už nyní obracejí na Soudní dvůr EU v Lucemburku. Podle Raimondiho to umožní vyřešit případy dřív, než se dostanou do Štrasburku.

Podobný efekt očekává v případě ratifikace i předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Podle něj je ještě nutné vyřešit, zda možnost požádat Štrasburk o výklad dostane pouze Ústavní soud, anebo také oba soudy nejvyšší. Jako problematiku, kde by bylo možné institut využít, zmínil rozhodování o azylu nebo vydávání cizinců do zahraničí. Konkrétně jde o posuzování, zda je ta která země bezpečná a poskytuje záruky spravedlivého procesu.

"To je otázka velmi složitá a přesně v této oblasti, nevím, jestli budou mít radost ve Štrasburku, velice rádi se zeptáme na stanovisko, zda země splňuje podmínky, aby tam byl ten člověk vydán," řekl ČTK Rychetský.

Od roku 1993 vynesl Evropský soud pro lidská práva celkem 228 rozsudků týkajících se České republiky. Přestože dříve Česko figurovalo v tabulkách mezi deseti zeměmi s největším počtem stížností z celé Evropy, v posledních letech naopak počet stížností na jednoho obyvatele výrazně klesl, informoval v podkladech pro novináře Ústavní soud.

Loni podle statistik na webu padlo sedm rozsudků proti Česku, pro srovnání Rumunsko figurovalo ve 258 kauzách, Maďarsko ve stovce případů.

Sobotka: Stírání hranic mezi výkonnou a soudní mocí je nebezpečné

V Evropě se projevují snahy o stírání hranic mezi výkonnou a soudní mocí. Předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD) to při zahájení právnické konference v Brně označil za nebezpečný trend. Politický tlak na soudy, anebo dokonce jejich podřízení exekutivě, nejsou slučitelné s demokracií a právním státem, varoval Sobotka.

"Je nutné proti tomu bojovat vlastní agendou v rámci demokratického uspořádání," řekl Sobotka. Konkrétní země, kde trend prorůstání soudní a politické moci pozoruje, Sobotka nezmínil.

Konference věnovaná závaznosti soudních rozhodnutí je jednou z hlavních akcí k českému předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Česko se zaměřuje na práva menšin či boj s korupcí. "Hlavní bod je ale stále tentýž: chceme pracovat na tématech, která souvisejí s rozvojem demokracie a právního státu," uvedl premiér.

Důležitost nezávislé justice zdůraznil v úvodním projevu také generální tajemník Rady Evropy Thorbjorn Jagland. Kde justice nefunguje, bují korupce a zneužívání moci, což může vést k nepokojům, konfliktům i válkám. V právním státě také justice dává limity politické moci, i když třeba zrovna disponuje majoritou. I když máte většinu, nemůžete si dělat co chcete, zdůraznil Jagland.