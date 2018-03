Olomouc - Hokejisté Olomouce zásluhou dvou gólů Petra Strapáče porazili v úvodním předkole play off Zlín 3:2. Kohouti potvrdili, že se jim v derby s Berany na domácím ledě daří, neboť v osmi zápasech po sobě neprohráli. Série na tři vítězství bude pokračovat ve středu od 18:00 opět v Olomouci.

Do sestavy domácích se vrátil uzdravený brankář Konrád a poprvé po olympijské přestávce také útočník Herman, který v posledních třech vzájemných duelech vždy bodoval. Beranům naopak chyběl druhý nejproduktivnější hráč, útočník Honejsek.

"Myslím si, že o výsledku rozhodovaly přesilové hry. Dnes jich měl Zlín dost. Připravili jsme se na ně, tak chceme bránit i v dalších zápasech," řekl novinářům Strapáč.

Zlín vsadil na důrazný ofenzivní hokej, ze kterého vytěžil převahu i úvodní gól. Ve 14. minutě našel Popelka před brankou volného Klhůfka, jenž si snadno s Konrádem poradil. Kohouti působili nervózním dojmem a byli nepřesní.

"První třetina nebyla podle našich představ. Nebyli jsme v úplné pohodě, jako bychom očekávali, co zápas přinese," uvedl trenér Olomouce Zdeněk Venera. Po inkasovaném gólu jeho svěřenci přidali na důrazu, brankář Kašík však držel čisté konto až do poloviny zápasu.

Šanci k vyrovnání měl po sólovém úniku ve 25. minutě rychlý Irgl, nestihl ale přesně zakončit. Ani při druhém úniku zlínským zadákům ve 30. minutě nebyl Irgl úspěšný, jeho střelu Kašík nicméně vyrazil jen před Strapáče, kterému nechali obránci Zlína volný prostor k doklepnutí puku do branky. Hanáci se po vyrovnávacím gólu uklidnili, přesněji kombinovali, Zlín zase odpovídal rychlými protiútoky.

Větší důraz pomohl Kohoutům v úvodu třetí třetiny otočit výsledek. Obránce Vyrůbalík našel u modré čáry volného Holce a ten přesnou střelou do horního růžku Kašíka překvapil. Zlín odpověděl o sedm minut později, když po Bukartsovu akci vyrovnal Šťastný.

"Tato branka nás přibrzdila. Zápas se mohl překlopit na kteroukoliv stranu, naštěstí se nám podařilo v přesilovce strhnout vítězství na svou stranu," dodal Venera.

V bojovném závěru nevyužil Zlín přesilovku po Knotkově vyloučení. Zato Olomouc byla úspěšná, početní výhodu po vyloučení Šlahaře využil Strapáč. "Nemám si co vyčítat, skvěle to Strapáč trefil. Nyní mám v hlavě další zápas," poznamenal zlínský brankář Kašík.

V závěru ještě zkusil Zlín v power play vyrovnat, Olomouc ale těsnou výhru ubránila. "Podařil se nám vstup do utkání. Měli jsme dobrý pohyb, vyložené šance, trefili tyčku. Bohužel jsme z tlaku nevytěžili více než jeden gól. Olomouc po vyrovnání ožila a byla aktivnější. Bohužel jsme nevyužili přesilovky, jejichž proměňování nás dlouho trápí. To rozhodlo. Domácí z jedné trefili vítězný gól," posteskl si trenér Zlína Robert Svoboda.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Venera (Olomouc): "První třetina nebyla podle našich představ. Nebyli jsme v úplné pohodě, jako bychom očekávali, co zápas přinese. Proto byl pro nás důležitý vyrovnávací gól. Pokud bychom se v tom máchali a nedali jej, tak by to bylo horší. Po něm jsme měli více ze hry a šli do vedení. Trochu nás přibrzdila vyrovnávací branka na 2:2. Rozhodly přesilovky: my jsme ubránili všechny zlínské početní výhody a jednu využili. Zápas se mohl překlopit na kteroukoliv stranu. Pravděpodobnost je hodně velká, že i další zápas bude o jeden gól."

Robert Svoboda (Zlín): "Podařil se nám vstup do utkání. Měli jsme dobrý pohyb, vyložené šance, trefili tyčku. Bohužel jsme z tlaku nevytěžili více než jeden gól. Olomouc po vyrovnání ožila a byla aktivnější. Bohužel jsme nevyužili přesilovky, jejichž proměňování nás dlouho trápí. To rozhodlo. Domácí z jedné trefili vítězný gól. Musím pochválit náš tým za předvedenou hru. Všechny vzájemné zápasy byly vyrovnané, víme všichni, co se dá čekat od zítřejšího pokračování."

HC Olomouc - Aukro Berani Zlín 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 30. Strapáč (Irgl, Laš), 43. Holec (Jergl, Vyrůbalík), 56. Strapáč (J. Galvas, Irgl) - 14. Klhůfek (Popelka), 50. D. Šťastný (Roberts Bukarts, Okál). Rozhodčí: Hejduk, Kubičík - Tošenovjan, Kis. Vyloučení: 5:2. Využití: 1:0. Diváci: 4271.

Sestavy:

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek, J. Galvas, L. Galvas - Eberle, J. Knotek, Laš - Irgl, Strapáč, Burian - Skladaný, Mráz, J. Káňa - Jergl, Herman, Holec. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Zlín: Kašík - Ferenc, Freibergs, Nosek, Valenta, Žižka, Řezníček, Matějíček - Okál, D. Šťastný, Roberts Bukarts - J. Ondráček, Fořt, Šlahař - Kubiš, Fryšara, O. Veselý - Klhůfek, Popelka, P. Sedláček. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.